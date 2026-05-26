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El BNG de Vigo exige a Caballero que renuncie al túnel de Porta do Sol a Torrecedeira

Igrexas ve «innecesaria» la prolongación del paso soterrado, alerta de un coste total de 40 millones y avisa del riesgo para la Oliveira y las murallas

Obras del túnel en Elduayen en una imagen de archivo.

Obras del túnel en Elduayen en una imagen de archivo. / R. G.

R. V.

El BNG ha vuelto a situar en el centro del debate el futuro del túnel de Porta do Sol y ha reclamado a Abel Caballero que desista de forma definitiva de prolongarlo hasta Torrecedeira. La formación nacionalista entiende que la ciudad aún está a tiempo de frenar un proyecto que considera innecesario, costoso y potencialmente lesivo para el patrimonio urbano.

El portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, compareció este martes para redoblar su rechazo al plan del gobierno local, al que calificó de «mausoleo subterráneo». A su juicio, Vigo «está a tempo de evitar un novo Scalextric», en referencia a una infraestructura que, según denuncia, no responde a las necesidades reales de movilidad de la ciudad.

El BNG recuerda que en el túnel ya ejecutado entre Porta do Sol y Elduayen se han invertido 17 millones de euros y sostiene que, seis años después, la experiencia ha demostrado que se trató de «un despilfarro caprichoso nunha infraestrutura innecesaria». Igrexas insistió en que su formación fue la única que se opuso en 2019 a este proyecto para soterrar el tráfico en el kilómetro cero de Vigo y defiende que el tiempo les ha dado la razón. «A realidade demostrou que tiñamos razón e hoxe funciona perfectamente sen coches en superficie», afirmó.

La crítica del Bloque se centra ahora en la intención del alcalde de llevar más lejos la actuación con una prolongación hasta Torrecedeira, lo que, según sus cálculos, elevaría el desembolso en otros 20 millones de euros y situaría el coste conjunto de la operación en torno a los 40 millones. Para el BNG, ese nuevo tramo supondría poner dinero público al servicio de la futura urbanización del Barrio do Cura. «É un despropósito asumir con diñeiro público unha infraestrutura ao servizo da nova urbanización VIP do Barrio do Cura», censuró Igrexas.

El dirigente nacionalista cargó además contra el carácter simbólico y político del proyecto, al que contrapone otra idea de ciudad. «Vigo non necesita máis obras faraónicas pensadas para alimentar o ego de Abel Caballero», lanzó.

Frente a esa lógica, el Bloque defiende un modelo alternativo de movilidad, basado en más transporte público, más espacio peatonal, una ciudad más verde y menos dependencia del vehículo privado. La tesis del BNG es que Vigo no necesita seguir enterrando millones bajo tierra, sino actuar en superficie y con criterios de habitabilidad. «A nosa cidade non precisa máis faraonadas que hipotequen o futuro», advirtió el portavoz municipal.

La formación añade además un argumento patrimonial. Igrexas alertó de que la prolongación del túnel puede convertirse en una «ameaza directa» para dos elementos especialmente sensibles: la Oliveira bicentenaria del Paseo de Afonso y las murallas históricas de la ciudad. «Non podemos poñer en perigo as súas raíces nin a integridade das murallas históricas por mor dun modelo de formigón e soberbia que despreza a nosa memoria e identidade», sostuvo.

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El BNG ha trasladado formalmente estas demandas al alcalde para que paralice de manera definitiva la prolongación del túnel y reoriente esos recursos. «Instamos ao alcalde a rectificar, escoitar a veciñanza e reorientar eses millóns de euros cara o que de verdade importa: humanizar en superficie, defender o noso patrimonio e investir nos barrios e parroquias esquecidos», subrayó Igrexas.

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