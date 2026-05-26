Bandera izada y revista pasada: arranca la semana de las Fuerzas Armadas en Vigo

La calle Montero Ríos se transformó hoy en la primera base estratégica de la semana de las Fuerzas Armadas en Vigo. Esta celebración, muy importante para los militares, recayó este 2026 aquí por decisión del Ministerio de Defensa. Nunca antes había pasado, aunque sí estuvo en A Coruña hasta en tres ocasiones.

Los actos de esta mañana, de presentación, se iniciaron a las 10.00 horas con un desfile. Le siguió un pase de revista y culminó con el izado de la bandera y los discursos institucionales. Cientos de personas acudieron ataviadas con el emblema, en forma de gorro o pintado sobre la piel, y se apostaron en las vallas de seguridad. No cabía ni un alfiler en primera línea. Las temperaturas todavía eran agradables y distaban de los 25 grados que alcanzó el mercurio a primera hora de la tarde. Tras el paso acelerado de los soldados, que caminaban balanceando el brazo de forma coordinada y al ritmo de la orquesta, se procedió al pase de revista por parte del jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, el general de división Marcial González Prada.

A continuación, se realizó una reseña histórica de la bandera que, dijeron, «simboliza la nación, independencia y unidad de la patria». Ese mismo estandarte fue alzándose en un mástil justo después mientras sonaba el himno. La masa, muy entusiasmada, hacía fotos con sus teléfonos y repetía un «viva España» iniciado por el mando militar.

Tras la sucesión de momentos simbólicos fue el turno de los discursos. El primero lo impartió González Prada, que dijo sentirse «muy vinculado a la ciudad», al igual que sus compañeros. Deseó que los vigueses tuvieran la posibilidad de pasarse por su fiesta, la de las fuerzas armadas, para descubrir de qué sirven las diferentes unidades a la ciudadanía.

Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, continuó valorando el trabajo de la Armada, sobre todo por su apoyo a los pesqueros a su paso por Malvinas. «Que estén allí ellos supone saber que nuestros marines van a regresar a casa sanos y salvos», dijo.

El último en intervenir fue el alcalde y presidente del acto, Abel Caballero. Destacó la función de los ejércitos velando por la paz: «Queremos mostraros nuestro respeto y que formáis parte de esta sociedad», les dijo. Al terminar no pudo evitar acercarse a los niños de los tres centros educativos que estaban asistiendo al acto y los animó a repetir con él un «viva Vigo», que sonó casi más fuerte que el «viva España» anterior.

Desde ese momento quedó inaugurada la exposición estática a lo largo del Náutico. El recorrido arranca en el edificio de la Xunta y llega hasta el Centro Comercial A Laxe, tras el que hay dos buques de la Armada. Todo el que lo desee puede pasar a conocer las diferentes unidades militaresy sus materiales. Al inicio del paseo una de las primeras en aparecer es la Brilat, que tiene base en Pontevedra. Con ellos está también Galicia, el águila que tienen de mascota. «Es muy inteligente y fácil de amansar. El sábado desfilará con nosotros y, el Día de los Caídos que conmemoramos en el cuartel, realiza un vuelo de 200 metros», explica el cabo primero García.

Marta G. Brea

Su compañero, el capitán Espigó, confesaba ayer estar muy emocionado: «Hemos preparado esto con nuestro cariño y mucha falta de sueño porque queremos que la sociedad vea lo que hacemos en nuestro día a día», indicó. A su lado estaba la soldado Rial, de Infantería, una de las once mujeres que conforman en este momento la unidad (de alrededor de 100 personas). Entró hace un año y, aunque ya contaba con una carrera universitaria y podía haber aspirado a un rango superior, quiso empezar desde abajo. Tiene 26 años. Asegura que siempre lo tuvo en mente, pero que sintió que este era el momento. «Cada vez somos más chicas y la verdad es que es un gusto», dijo.

Otro de los grupos destacados que se pueden visitar es la UME. El comandante Fernández está estos días en Vigo representando a los 3.500 hombres y mujeres de su unidad. En Galicia son fundamentales, sobre todo en época de incendios. El pasado 2025 estuvieron desplegados en varias ocasiones. Pero, además, están preparados para salir a cualquier lugar en cualquier momento. A la exposición traen algunas novedades, como drones de última generación o material de rescate.