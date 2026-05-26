Aliseda gestiona suelo para más de 200 viviendas en Vigo

La gestora de activos inmobiliarios Aliseda, que administra propiedades del fondo de inversión norteamericano Blackstone y la mitad de las de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), tiene una cartera en Vigo con suelo para construir entre 200 y 300 viviendas. La compañía asegura contar en Galicia con 85 suelos con capacidad para desarrollar 4.112 viviendas y un valor estimado de 134 millones de euros. Solo en Pontevedra, gestiona 39 suelos con potencial para 1.516 viviendas y un valor que asciende a los 78 millones de euros.

Según explicó a FARO Fernando López Clemente, director comercial de Aliseda, la intención de la compañía es que el suelo en Vigo se desarrolle lo antes posible para que promotores puedan poner viviendas en la ciudad cuanto antes. Entre los proyectos más avanzados, figura la actuación del número 23 de la calle Marqués de Valladares, donde se transformará un histórico edificio de oficinas en un inmueble residencial. «Es de mediados del siglo XX y consiste en una rehabilitación integral y reconversión de oficinas a residencial», indicó.

El director comercial detalló que el inmueble con oficinas «era inviable que funcionara, porque tiene un diseño absolutamente antiguo y no era nada funcional». El proyecto contempla la creación de 38 viviendas en de lujo en el edificio conocido como Torre de Cristal. «Ya estamos comercializando y tenemos cerca de 10 reservas», apuntó López Clemente, que calcula que las obras estarán finalizadas «en 18 meses». La previsión es licitar los trabajos antes del verano y empezar justo después, una vez que la licencia ya está concedida.

Plaza de España y puerto

Además de esta actuación, Aliseda dispone de suelo en la Praza de España, en la zona del puerto y en otros ámbitos próximos al Barrio do Cura, según indicó López Clemente. Añadió que el potencial conjunto de estos desarrollos se sitúa entre «200 y 300 viviendas». Considera que el aumento de la oferta es la clave para la bajada de los precios medios. Al respecto, puso en valor la entrada en vigor en Vigo del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que trae bajo el brazo más de 50.000 viviendas. «Estamos bastante emocionados», aseveró.

Desde la compañía, precisaron que Aliseda no actúa como promotora inmobiliaria, sino como gestora de activos. «Lo que tenemos es suelo en gestión, o sea, suelo que gestionamos, cartera de suelo, que vendemos a promotores inmobiliarios que desarrollan esas promociones inmobiliarias», explicaron. En el caso del edificio de la calle Marqués de Valladares, añadieron, la empresa sí ejecuta directamente la reconversión residencial al tratarse de un inmueble ya construido perteneciente a su cartera de gestión.

La intervención prevista en el edificio Torre de Cristal, con protección ambiental, contempla un presupuesto de casi 4 millones de euros, según consta en la licencia emitida por la Xerencia Municipal de Urbanismo recientemente.