La Xunta licita por 5,6 millones la construcción de 26 nuevas viviendas públicas en Navia

La Xunta acuerda la licitación de las obras para construir 26 nuevas viviendas de promoción pública en Vigo, una actuación que se ejecutará en la «parcela M-IIIB-14 del polígono 2» de San Paio de Navia. El contrato saldrá a concurso por 5,5 millones de euros, a los que se suma el valor del suelo, urbanizado por el Gobierno gallego.

El proyecto, redactado por la UTE Navia 14 y adjudicado por 198.440 euros, prevé un edificio con sótano para 26 plazas de garaje, trasteros e instalaciones; planta baja con soportales, dos portales, un local terciario y 24 trasteros; dos plantas con ocho viviendas cada una; una tercera con siete pisos y un ático con tres. Cada portal dará servicio a 13 viviendas.

La promoción contará con 13 pisos de dos dormitorios, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida, 10 de tres dormitorios y 3 de cuatro.

La actuación se enmarca en el objetivo de la Xunta de duplicar el parque público hasta 8.000 viviendas antes de finales de 2028 y alcanzar las 10.000 en 2030. En Vigo, la Administración autonómica tiene 927 viviendas protegidas en distintas fases de ejecución.

Por otra parte, la Xunta entregó este lunes una nueva vivienda protegida rehabilitada por el Consorcio Casco Vello de Vigo en el número 39 de Ribeira do Berbés. La delegada territorial, Ana Ortiz, destacó que el organismo, participado en un 90% por la Xunta, ha adquirido 93 edificios y rehabilitado 79, con 140 viviendas y 36 locales.