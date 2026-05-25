Vigo enfrenta su segunda jornada de huelga de la basura

El comité de empresa de la concesionaria de la recogida de basura y limpieza viaria del Ayuntamiento de Vigo ha ido adelante con la huelga indefinida, que ha comenzado este domingo. A este escenario se ha llegado tras no alcanzar un acuerdo con la compañía FCC en la última reunión celebrada el viernes.

En un comunicado emitido el mismo día, la CIG informó de que en las últimas horas del viernes se llevó a cabo el tercer encuentro entre ambas partes para intentar desbloquear el conflicto laboral abierto en el marco de la negociación del convenio colectivo.

Sin embargo, «el paro indefinido previsto a partir del domingo sigue adelante, al insistir la compañía en la pretensión de recortar la jubilación parcial y ofrecer una subida salarial insuficiente», destacó el sindicado, que ostenta la presidencia del comité.

Según explicaron, las posturas siguen «muy distanciadas» porque la propuesta de FCC sigue sin consolidar la jubilación parcial, que se iría hasta los 63 años y medio y no a los 63 con el 100% de la prestación como en la actualidad, «un derecho consolidado desde hace 20 años».

Además, critican que la concesionaria pretende una subida de sueldos «muy lejos» del IPC, con un 0% para este año, un 1,5% para 2027 y 2028 y un 2% para 2029 y sin revisión salarial, «lo que supondría que las nóminas se incrementarían muy por debajo de lo que lo hace el coste de la vida».

«En consecuencia, nos vemos en la obligación de mantener la huelga indefinida convocada a partir de las 06.00 horas de este domingo, día 24», apuntó entonces el comité, que mostró su disposición a «seguir negociando» pero sin renunciar a estas dos reivindicaciones.

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Por todo ello, este lunes empleados de FCC se concentrarán ante las oficinas de la empresa en la calle Tarragona.