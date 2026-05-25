La Universidad de Vigo exhibe «tecnología única en el mundo» para aumentar «la capacidad disuasoria» de la Armada

Investigadores del centro atlanTTic de la UVigo llevan más de una década desarrollando junto a Navantia una tecnología «única en el mundo» que este verano comenzará a ser instalada en las nuevas fragatas F-110 de la Armada española. Nació para eliminar los cientos de kilómetros de cableado que recorren los buques y hoy en día constituye un sistema nervioso que, apoyado en la red de luminarias de los buques, ofrece funcionalidades y servicios relacionados con la iluminación, la transmisión de órdenes y alarmas, el registro de imágenes en tiempo real o el reconocimiento biométrico del personal a bordo. Y además está dotado de una gran capacidad de resiliencia, que le permite seguir funcionando bajo el agua o en caso de apagón eléctrico (blackout).

Los expertos que desarrollan el proyecto participaron este lunes en un encuentro con representantes de la Armada a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón para explicar las funcionalidades del Sistema de Servicios Integrados (SSI). El comandante Miguel A. Romero Contreras les dio la bienvenida al barco, con base en Ferrol, y les felicitó por «escoger el mejor», puesto que es «el primero de los grandes buques de la Armada que es plenamente un nodo de la I3D (Infraestructura Integral de Información para la Defensa)», siendo además el «más seguro y versátil» de todos los de su clase.

El comandante Miguel A. Romero Contreras, en el puente de mando de la fragata «Almirante Juan de Borbón». / Pablo Hernández Gamarra

El rector en funciones, Manuel Reigosa, recordó que la idea de una Europa unida nació como respuesta a los conflictos bélicos y señaló que vive un «momento óptimo» para disponer de un ejército propio y con soberanía tecnológica «non só para pacificar a nivel interno, senón para actuar noutras partes do mundo». En este sentido, abogó por la cooperación entre países para «facernos fortes entre todos» y subrayó la capacidad de la UVigo para generar tecnología y conocimiento que permitan avanzar en esa «fuerza disuasoria». Y poder decir en el futuro, añadió, que «se acabaron as guerras porque Europa xoga un papel máis importante».

Por su parte, el director de atlanTTic, Martín Llamas, además de agradecer la «hospitalidad» del comandante Romero, indicó que la tecnología SSI es un «ejemplo muy útil y destacable» de la colaboración entre centros de investigación y Fuerzas Armadas, una conexión que «cobra mayor trascendencia» en el actual contexto político y ante la necesidad de contar con «mayor capacidad de disuasión». También expresó su deseo de que la demostración sea «un punto de partida para profundizar» en la relación con la Armada y en otras líneas de investigación del centro vigués como las tecnologías aeroespaciales.

Un momento de la presentación de los investigadores de atlanTTic a bordo del buque. / Pablo Hernández Gamarra

El inminente despliegue del SSI en las fragatas F-110 es fruto de los treinta años de colaboración con la Armada que suma Fernando Obelleiro, catedrático de la Escuela de Telecomunicación e investigador del grupo de Antenas, Radar y Comunicaciones Ópticas (COM) de atlanTTic. Durante su intervención, abordó algunos de los proyectos desarrollados a lo largo de todos estos años y destacó que la industria de la Defensa es un motor «tractor» de la economía y que las tecnologías acaban aplicándose también al ámbito civil.

«Ha sido un privilegio embarcarnos en esta experiencia», reconoció Obelleiro. Abordar «un problema superexigente» les ha llevado «al límite» hasta dar con una solución con los máximos estándares de calidad y seguridad. «Agradecemos la colaboración de la Armada y de Navantia. Hemos hecho un equipo de funcionamiento óptimo y todos nos sentimos muy orgullosos», apuntó en presencia del director de I+D+i de Navantia, Carlos Blanco.

La visita guiada incluyó el centro de información y combate de la fragata. / Pablo Hernández Gamarra

Durante la jornada también participaron Bruno Seoane, Hugo Caloto y Nelson Reboreda, investigadores del grupo COM, para explicar el funcionamiento del SSI, que ya ha sido testado en buques de la Armada. En cada uno de los alrededor de 2.000 puntos de luz de este sistema neuronal se concentran los diferentes servicios para eliminar el cableado y ofrecer todas las funcionalidades del futuro buque 4.0 y teniendo en cuenta la ciberseguridad.

Además de sus numerosas capacidades y de dotar de cobertura a todos los espacios del barco, Seoane destacó la tecnología que hay detrás de cada una de las luminarias, a simple vista sencillas pero cuyas placas están al nivel de un smartphone de última generación, e hizo énfasis en su gran «resiliencia», gracias a que todos los equipos están conectados entre sí.

Noticias relacionadas

Tras las explicaciones de los investigadores, el comandante Romero y otros mandos ejercieron como anfitriones durante una visita guiada por la fragata Almirante Juan de Borbón, uno de los nueve buques de la Armada y la Guardia Civil que está semana arriban a Vigo con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el próximo sábado.