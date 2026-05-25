Sárdoma respira: sanitarios y vecinos comparten actividades de prevención frente al tabaquismo en el centro de salud
La iniciativa busca promover hábitos de vida saludables y sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco
R. V.
El vestíbulo del centro de salud de Sárdoma se convierte esta semana en un espacio de encuentro entre los profesionales sanitarios y los vecinos, para promover entornos libres de humo. «Sárdoma respira: Hall aberto a saúde», es una iniciativa comunitaria enmarcada en la Semana Sen Fume 2026 que busca promover hábitos de vida saludables y sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y nuevos dispositivos de vapeo.
Estará disponible, durante toda la semana, un punto de información atendido por profesionales de Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Farmacia y personal residente y de admisión, en el que se ofrecerán intervenciones breves de cesación tabáquica, consejo sanitario, realización de cooximetrías y test de dependencia a la nicotina, así como informaciones de apoyo para dejar de fumar.
En «un muro de experiencias», las personas exfumadoras podrán compartir sus vivencias y mensajes de apoyo bajo el lema «Si se pode». Además, se ha habilitado un panel colaborativo de identificación de activos saludables en el barrio, como parques, grupos de paseos u otros recursos que favorezcan estilos de vida sanos y libres de humo. También participan las farmacias del entorno.
Para sanitarios
El programa incluye una sesión clínica conjunta para los profesionales del centro de salud, acciones de sensibilización dirigidas específicamente a sanitarios y el refuerzo de la señalización del centro.
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