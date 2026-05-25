El PP acusa al Concello de carecer de hoja de ruta para que Vigo sea sede mundialista

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, acusó este lunes al alcalde, Abel Caballero, de carecer de una «hoja de ruta real» para que la ciudad sea sede del Mundial de fútbol y de bloquear la participación económica de la Diputación de Pontevedra en las obras de Balaídos.

Durante el pleno municipal, la portavoz popular aseguró que el gobierno local sigue «sin proyecto, sin planificación y sin partidas presupuestarias» para acometer la ampliación de la grada de Tribuna, una actuación comprometida dentro de la candidatura de Vigo al Mundial. Sánchez exhibió documentación remitida por el Concello a la Real Federación Española de Fútbol en la que, según indicó, se fijaban para 2025 la redacción del proyecto definitivo y para 2026 el inicio de las obras, unos plazos que, a su juicio, no se están cumpliendo.

La dirigente popular reclamó al ejecutivo municipal que presente un proyecto definitivo y un convenio que permita la cofinanciación de otras administraciones. En este sentido, atribuyó los retrasos a la negativa del alcalde a que la Diputación y la Xunta participen en la financiación de las actuaciones previstas en Balaídos.

En el pleno, el PP también criticó la política aeroportuaria del gobierno local y defendió un mayor consenso institucional para impulsar el aeropuerto de Peinador. Además, los populares lamentaron el rechazo del PSOE a sus propuestas para implantar un bono mensual y anual para usuarios frecuentes de Vitrasa, ampliar el periodo sin sanciones en las Zonas de Bajas Emisiones y aclarar el destino de la recaudación de la futura tasa turística.

Por otra parte, el concejal popular Fernando González Abeijón denunció el deterioro del asfaltado en distintos puntos de la ciudad y reclamó actuaciones de mejora en las calles de Vigo, una moción que fue rechazada por el grupo socialista.