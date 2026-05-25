Las mujeres se animan a coger el volante cada vez más en Vigo: la brecha de género es aún amplia, pero se redujo casi a la mitad en dos décadas

La lucha por la igualdad entre sexos, pese a los avances que se han registrado en los últimos tiempos, tiene todavía mucho recorrido por delante, con diferentes aspectos del día a día condicionados por una visión histórica eminentemente masculina que condicionó las oportunidades de las mujeres. En este sentido, la movilidad tiene todavía un componente de género que lleva a que, pese a que el censo demográfico de Vigo señala una mayoría claramente femenina, esto no tenga equivalencia en el reparto de carnés de conducir.

Según los datos que acaba de actualizar la Dirección General de Tráfico (DGT) al cierre de 2025, en Vigo hay registradas 180.512 personas poseedoras de un permiso para coger el volante, de los que 95.832 son hombres (representando un 53%) y 84.680 mujeres (un 47%). Esa diferencia de algo más de 11.100 conductores, todavía elevada, se ve desde otra perspectiva si se compara con lo que sucedía hace apenas dos décadas, desvelando los datos de la DGT que en aquel momento la distancia entre sexos era superior a los 20.000 conductores, con 100.240 hombres con carné y poco más de 80.000 mujeres, por lo que la brecha en términos absolutos se ha reducido prácticamente a la mitad, demostrando que en los últimos tiempos el sexo ha dejado de ser un factor determinante para acudir a las autoescuelas.

Esto no sucedía en el pasado. Buena muestra es el resultado de poner en la balanza las cifras de conductores y población de Vigo con 18 años o más. Según los últimos datos del padrón municipal, hay registrados 117.971 varones en la ciudad olívica que ya han cumplido la mayoría de edad, de los que más del 81% tienen en su poder el carné de conducir, un porcentaje que hace 20 años rozaba el 86%.

En el caso de las mujeres, el escenario es muy diferente. La población femenina con 18 años a más asciende en estos momentos por encima de las 135.800, pero apenas el 62,3% de esta cifra están censadas por la DGT como conductoras. Ese porcentaje, a diferencia de lo que sucede con los hombres, sí está yendo en aumento en los últimos tiempos, ya que en el arranque del siglo XXI se situaba ligeramente por encima del 60%.

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Aunque las cifras globales evidencian que el camino hacia la reducción de las brechas de género está dando pasos hacia adelante, hay también síntomas de que la situación está cambiando, como por ejemplo el hecho que, dese octubre, un colectivo muy masculinizado históricamente como los taxistas tienen al frente de Radio Taxi a Nuria Fernández, la primera mujer que toma las riendas de la asociación. En una entrevista con FARO, ella misma reconocía que el gremio «es un poco machista», pero que poco a poco se está produciendo una evolución positiva, contabilizándose ya alrededor de un centenar de profesionales del taxi que son mujeres, con cada vez más interesadas en sumarse al sector.