Herida grave una menor en una colisión entre dos vehículos en Vigo
El accidente de tráfico ocurrió en la carretera de A Madroa al colisionar un todoterreno de Protección Civil con un turismo
Una menor ha resultado herida grave en la tarde de este domingo tras registrarse un accidente de tráfico en la carretera de A Madroa, en Vigo, en el que se vieron implicados un turismo y un vehículo todoterreno perteneciente a la agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la ciudad.
Según informa el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar poco después de las 17 horas, momento en el que la Central de Emergencias recibió la alerta de un particular. En concreto, el todoterreno impactó contra el lateral del turismo donde viajaba la menor, lo que le provocó un traumatismo en la cabeza.
Así, la menor fue evacuada al centro hospitalario de referencia junto a otros dos adultos que presentaban heridas de carácter leve. Por el contrario, resultaron ilesos tanto el ocupante del vehículo de Protección Civil como un segundo menor que viajaba en el otro coche involucrado.
Tras tener conocimiento de los hechos, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) solicitaron la intervención urgente de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de los agentes de la Policía Local.
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