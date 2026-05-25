Una médica de familia de Salvaterra denuncia la presunta agresión verbal de un usuario

Una profesional de Medicina de Familia del centro de salud de Salvaterra do Miño ha denunciado ante la Guardia Civil una presunta agresión verbal cometida por un usuario el pasado viernes 15 de mayo. Es la primera denuncia de agresión a un facultativo comunicada este año al Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra.

La especialista acusa al usuario de un presunto delito de lesiones que le ocasionó crisis de ansiedad. La denunciante declaró ante el instructor de las diligencias que atiende al día a 33 pacientes con cita previa, además de una media de 17 que llegan con cita urgente. A estos los valora inicialmente una enfermera y se les otorga una prioridad para saber si es necesario atenderlos inmediatamente o pueden esperar para intercalarlos con los citados con anterioridad.

La doctora relata que, sobre las 14.30 horas, salió de la consulta para llamar al siguiente paciente en una sala de espera con tres o cuatro personas con cita previa por atender, además de un varón que había acudido por la vía urgente. Sostiene que ya lo había valorado la enfermera y asegura que no tenía un cuadro clínico grave, por lo que «iba a ser atendido después de los que tenían cita».

Cuenta la facultativa que el hombre le llamó la atención «porque quería ser atendido porque había venido como urgente». Ella relata que le dijo que sí lo atendería, pero que tenía que esperar. Denuncia que le dijo de malas formas que «lo tenía que hacer ya». Ella narra que le replicó que, «vistos sus modales hacia ella», que «bajara a recepción y que pidiera que lo atendiese otro doctor» que ella no lo iba a hacer. «El denunciado se levantó bruscamente de la silla encarándose con la dicente y diciéndole eres una sinvergüenza y una vaga. Puta, lo que eres es una puta, tenías que estar trabajando en otro sitio», declaró ante la Guardia Civil de Ponteareas.

Cuadro de ansiedad

La facultativa acudió al Punto de Atención Continuada de Ponteareas donde le diagnosticaron «ansiedad reactiva aguda […] derivado de episodio de violencia laboral» e iniciaron el protocolo de agresión. El doctor que la atendió especifica «contingencia profesional por agresión verbal en el puesto de trabajo con repercusión psicológica inmediata».

La doctora lo notificó al colegio de médicos, donde solo les consta la denuncia de una agresión este año. En 2025 registraron dos; ambas verbales y en el ámbito privado. En 2024 ascendieron a 5: dos a hombres —una de ellas, física, y ambas en hospitales—y tres a mujeres —todas verbales, dos de ellas en la privada y la otra en un centro de salud—.