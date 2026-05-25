Entregan en Vigo a la Guardia Civil una cartera extraviada con 525 euros y varias tarjetas bancarias

Un gesto solidario para recuperar la fe en que todavía hay buenas personas. La Guardia Civil recibió la semana pasada una cartera extraviada en el centro de Vigo en la que había 525 euros en efectivo, tarjetas bancarias y documentación personal de diversa tipología. Un ciudadano anónimo encontró la billetera en una calle del centro de la ciudad. Al comprobar que había «varios cientos de euros» en efectivo y varios documentos identificativos, decidió acudir de inmediato al cuartel del instituto armado en el Puerto de Vigo, ubicado en el edificio del Tinglado.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del jueves día 21 de mayo aunque no han trascendido hasta este lunes 25. Desde la Benemérita han querido agradecer la «actuación ejemplar» que permitió localizar al legítimo propietario de las mismas. El dueño «mostró un produnfo agradecimiento» tanto a su benefactor como a los agentes que se pusieron en contacto con él para la recuperación íntegra de las pertenencias.

Atención en la Policía Local

Cualquier ciudadano que encuentre este tipo de objetos puede llevarlos a las dependencias de la Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local. En el caso del cuerpo municipal los usuarios «serán atendidos de forma permanente y de forma presencial» en la Oficina Administrativa de policía, situada en la Praza do Rei. El horario de lunes a viernes es de 9 a 13.30 horas en los días hábiles, siendo posible también contactar telefónicamente a través del número 986 233 002 o en el correo electrónico objetos.perdidos@vigo.org.

En estos casos se recomienda esperar entre «2 y 5 días» desde el extravío para presentar la denuncia, siendo posible recuperar el objeto perdido si se acredita debidamente su pertenencia.