Una ciudad en miniatura: literas, duchas, médico en una tienda de campaña y el bar

Las literas no parecen nada cómodas, pero como dice el teniente coronel Enrique Costas «la vida militar es austera». Desde hoy y hasta el próximo domingo 31, cuando finalice la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2026, mil soldados pernoctarán en los barracones preparados en el Ifevi. Además de literas y baños, en el exterior tienen contenedores con duchas. También una larga tienda de campaña que sirve como enfermería y no podía faltar un bar para desconectar antes de recogerse.

A la hora de dormir lo hacen separados, hombres y mujeres, que suponen un 10% del total. También en la higiene. Es normal en el ejército español, aunque algunos como el holandés y el finlandés ya no hacen esta división.

El «hospital de campaña» en el Ifevi. / Jose Lores

Ayer el personal disponible preparaba con urgencia el recinto ferial para la llegada de todos los compañeros. Es la primera vez que una fecha tan especial se celebra en Vigo, pese a que en Coruña ya se hizo en tres ocasiones. Las ciudades se presentan como «candidatas» a sede y es el Ministerio de Defensa el que tiene la última palabra.

A este campamento se le suma el ya montado en As Travesas y el de la base de Figueirido (Vilaboa). «En total se alojará a 2.500 personas, aunque a los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas se desplazarán a Vigo alrededor de 5.000 efectivos», indica el teniente coronel Costas. De estos, solo la mitad participarán en el gran desfile del sábado.