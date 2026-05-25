Cirugías y pruebas suspendidas en el Chuvi por la huelga de técnicos sanitarios

Superada la huelga médica que se prolongó toda la semana pasada, este lunes volvieron a parar quirófanos en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). En este caso por el paro nacional al que estaban convocados por CC OO y UGT, este lunes, los técnicos superiores y medios del Sistema Nacional de Salud para exigir «el compromiso de culminar la implantación de la nueva clasificación profesional» de su categoría.

Según las centrales, la huelga afectó principalmente al área quirúrgica —con solo 3 de 12 quirófanos activos— y a pruebas diagnósticas, sobre todo, a las de Oftalmología.

El colectivo se manifestó en la mañana del lunes en el acceso principal del Hospital Álvaro Cunqueiro y también en el del Meixoeiro para hacer visible su protesta.

Protesta ante el Cunqueiro. / Cedida

Los sindicatos recuerdan que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI recogía esta reclasificación y denuncian que, cuatro años después, sigue sin ponerse en marcha.

«Miles de técnicos superiores y medios continúan encuadrados en una clasificación profesional obsoleta que no reconoce adecuadamente ni su formación, ni sus competencias, ni la responsabilidad que desempeñan diariamente en el Sistema Nacional de Salud», censuran y reprochan que «perpetúa la precarización del colectivo».