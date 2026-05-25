El Chuvi se suma a la mayor plataforma europea de ensayos clínicos en diabetes tipo 1

El Área Sanitaria de Vigo se incorpora a Innodia, una organización internacional sin ánimo de lucro que promueve la investigación en prevención, nuevas curas y terapias para transformar la vida de las personas con diabetes tipo 1. Cuenta con 235 socios internacionales entre hospitales, universidades, centros de investigaciones, asociaciones de pacientes y otras entidades. Busca coordinar el conocimiento, la visión y los recursos de todos ellos en la mayor plataforma europea para el desarrollo de ensayos clínicos en este campo.

La Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia) pertenece a este consorcio desde hace dos años y en Galicia, participan también el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (Chus) y la universidad de la capital gallega (USC). Ahora se suman también los profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Ya son un miembro asociado aprobado por Innodia, que visitará esta semana los hospitales vigueses para conocer sus instalaciones, a sus especialistas y las fortalezas que puedan aportar a este consorcio, que cuenta con 34 miembros en España —6 de ellos, asociaciones—.

El Chuvi ya participa en uno de los tres ensayos clínicos en los que está implicada Innodia en España. Es un estudio internacional en fase 3 —la que evalúa la eficacia y seguridad— del fármaco teplizumab, que ya está indicado para personas con diabetes en el segundo de los cuatro estadíos de la enfermedad, cuando aún no presenta síntomas, con los que han comprobado que frena hasta dos años la progresión. Pero, en este caso, lo están probando con personas con diabetes de entre 1 y 25 años en el estadío tres que lleven menos de dos meses medicándose con insulina. El objetivo es que necesiten dosis mínimas durante más tiempo. Por estos requisitos, no es fácil reclutar pacientes. El Chuvi ya ha aportado cuatro: dos seguidos por Endocrinología y otros dos, menores de 15 años, llevados por Endocrinología Pediátrica.

Poner a Vigo en el mapa

El doctor José Luis Chamorro, endocrinólogo pediátrico del Álvaro Cunqueiro cuenta que han solicitado entrar en Innodia con la voluntad de poner a Vigo en el mapa de la investigación en diabetes tipo1. «Si los principales centros europeos se han subido a este barco, es por algo y nosotros también queremos estar», sostiene.

Ana Álvarez Pagola, representante de Innodia, explica que la ONG pone en contacto a los desarrolladores de nuevas terapias con los centros en los que se pueden llevar a cabo esos ensayos clínicos. Llevan tres años realizando esta labor en Europa y están creciendo de forma exponencial.

Otra vertiente de esta ONG, que este lunes ha explicado en el local de Anedia, es su proyecto Inpact, una comunidad internacional creada para formar a personas con diabetes tipo 1 y sus familias para que participen de forma directa e informada en la investigación. No solo como sujetos de estudio, sino también en la revisión de documentos, en el asesoramiento sobre el diseño del ensayo, en el apoyo al reclutamiento, en la mejora de los materiales...

Este consorcio, con sede en Europa, surgió de una colaboración público-privada, cofinanciada por la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI) de la Comisión Europea y de socios de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA), entre otros.

Uno de los aspectos en los que están haciendo especial hincapié es en el desarrollo de los cribados para una detección precoz de esta enfermedad autoinmune en sus dos primeros estadíos, cuando aún no hay síntomas, para intentar frenarla y que nunca llegue a desarrollarlos. «Si no se llega al traumático debut, sería como tener una cura», destaca Ana Álvarez.