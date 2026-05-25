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Homenaje al compañero fallecido

Bomberos de Vigo se concentran en el segundo aniversario de la muerte de Sergio Sanlés

Hicieron sonar las sirenas de sus camiones y retiraron el crespón negro que presidía el parque central de Teis

El agente realizaba labores de sargento, por encima de su rango, cuando se derrumbó el edificio de Beiramar que inspeccionaba

Bomberos concentrados en el parque de Teis para recordar a Sergio Sanlés

Bomberos concentrados en el parque de Teis para recordar a Sergio Sanlés / FdV

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Emotivo recuerdo a uno de los compañeros más queridos en la ciudad. Los Bomberos de Vigo rindieron homenaje a Sergio Sanlés Domíguez en el segundo aniversario de su muerte en acto de servicio el 25 de mayo de 2024, cuando se vino abajo el inmueble de Beiramar que estaba inspeccionando.

Decenas de compañeros se cuadraron delante del uniforme y casco de Sanlés en el parque central de Teis. Allí hicieron sonar las sirenas de los distintos camiones en un sentido minuto que más que de silencio, fue de respeto. Poco después retiraron el crespón negro que presidía la fachada de Ángel de Lema y Marina desde el fatídico suceso. El segundo parque de la ciudad, inaugurado en Esturáns hace ahora un año, fue bautizado con su nombre. El Concello también lo nombró Vigués Distinguido a título póstumo.

Los compañeros trasladan el cuerpo de Sergio Sanlés en el día de su multitudinario funeral.

Los compañeros trasladan el cuerpo de Sergio Sanlés en el día de su multitudinario funeral. / Jose Lores

El compañero de la sonrisa eterna

Vecino de Vigo de 48 años,  estaba casado y tenía dos hijos pequeños. Ingresó en la Policía Local en marzo de 1999. En diciembre de 2002 solicitó su excedencia voluntaria para formar parte de la plantilla de bomberos, rango que ostentaba, aunque el aquel sábado 25 de mayo ejercía de sargento durante la intervención que le costó la vida, por su veteranía y ante la falta de otro sargento en el retén de seis hombres que acudió a la emergencia en Beiramar

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Los primeros seis bomberos en llegar, con Sergio Sanlés ejerciendo de sargento y al frente de la dotación, tenían que hacer una valoración de la estructura afectada tras la llamada de un particular alertando de la situación de ruinas de una vivienda abandonada. Primero inspeccionaron el edificio y lo balizaron. Fue en ese momento cuando se le cayó encima a Sanlés una parte del inmueble, cobrándose la vida de uno de los efectivos y agentes más queridos del cuerpo de Policía Local y Bomberos del municipio de Vigo. 

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