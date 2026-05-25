Arranca el paro total del servicio de basuras de Vigo con protestas y manifestaciones

Los trabajadores del servicio de recogida de basura arrancaron a primera hora de hoy lunes una huelga indefinida que, en vista de las posturas mantenidas durante las negociaciones entre el comité y la empresa concesionaria del servicio, FCC, semeja no será cosa de un día. El 100% de la plantilla, según informó la CIG ha secundado este paro.

Hoy se produjeron las primeras protestas frente al Concello de Vigo, y para mañana está prevista una manifestación que comenzará a las 11.30 horas de la mañana entre la sede de la empresa, en calle Tarragona, hasta Praza do Rei. Todo ello después de que esta noche mantengan una asamblea los trabajadores con los representantes sindicales.

Conflicto

Las posturas, tal y como añade la CIG, siguen «moi distanciadas» porque la propuesta de la compañía no consolida la jubilación parcial, «xa que esta sería sen dispensa, polo que de facto iríamos até os 63 anos e medio e non aos 63 co 100% da prestación como na actualidade, que é un dereito que temos consolidado dende hai 20 anos». Además, la concesionaria pretende una subida de sueldos que está «moi lonxe» del IPC, como reclama la parte social: 0% para este año, 1, 5% para 2027 y 2028 y 2% en 2029, y sin revisión salarial, lo que supondría que las nóminas se incrementarían muy por debajo del que lo hace lo cueste de la vida, según traslada el sindicato.

Quien también ha querido mostrar su respaldo a los trabajadores ha sido el BNG local. Su portavoz, Xabier P. Igrexas aprovechó el pleno municipal para exigir la intervención del gobierno de Caballero en el conflicto laboral. «Non podemos tolerar que empresas como FCC parasiten o Concello nin seguir a subvencionar a precariedade laboral con cartos públicos», reivindicó Igrexas.

El portavoz municipal del BNG demandó la ese respeto, durante lo debate del informe de control interno del Ayuntamiento del año pasado, que se ponga fin a lo que calificó de «política de barra libre» con las empresas concesionarias, recordando que estos incumplimientos se repiten también en servicios como la limpieza de dependencias municipales, el Servicio de Ayuda en el Hogar o el mantenimiento de parques y jardines. «Prestan menos do comprometido, reducindo calidade e persoal», criticó Igrexas.

Desde la frente nacionalista demandaron que el Ayuntamiento actúe en esta situación «con toda a contundencia e determinación».n