Los 217 pasajeros del pequeño crucero de lujo «Hanseatic Nature» recalan en Vigo

La naviera alemana Hapag Lloyd mantiene en la actualidad una destacada presencia en el puerto de Vigo con dos servicios regulares oceánicos de frecuencia semanal. Desde marzo de 2024 opera la línea de importación de fruta y pescado congelado con Sudamérica. Antes, en 2016, inauguró una ruta de exportación (básicamente piedra de granito) con destino a Canadá.

Pero además de buques mercantes, Hapag cuenta con una flota de pequeños cruceros de lujo, uno de los cuales, el Hanseatic Nature, arribó este lunes a Vigo consignado por Incargo Galicia, dentro de una travesía de trece noches entre Ponta Delgada y Leixoes en la que sus 217 cruceristas (alemanes y suizos en su mayoría) visitaron a fondo las Azores parando en las nueve islas principales que integran el archipiélago.

En principio el Hanseatic Nature, que arribó procedente de Horta, iba a tocar en Viana do Castelo, pero canceló la escala para venir a hacerla a Vigo.

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Su final de periplo será Leixões, donde el pasaje desembarcará este martes para regresar a sus países de origen desde el aeropuerto de Oporto.