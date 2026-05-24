Teniente coronel Costas y capitán Mesías, dos vigueses en el Ejército de Tierra

Cientos de militares están instalándose en el Ifevi esta tarde y seguirán haciéndolo mañana, hasta completar las mil camas predispuestas para que pasen la semana. Otros mil lo hacen en el pabellón de As Travesas y 500 más en la Base General Morillo, situada en Figueirido (Vilaboa). Son la mitad del total de soldados que va a participar en el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra por primera vez en Vigo.

Entre ellos hay decenas de gallegos y también algún que otro vigués (o aledaños). Es el caso del capitán Mesías, David Mesías, que cuando cumplió los 18 años se alistó y dejó su Nigrán natal. «No me viene de familia ni conocía a nadie que estuviese dentro, pero es un mundo que siempre me llamó la atención», confiesa. Tras pasar unas exigentes pruebas ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza cuatro años y se formó en artillería. «Salí con el empleo de teniente, como oficial, y me uní a un grupo de artillería de campaña en León», explica. Logró ascender a capitán y cursó una formación de planificación deportiva, de educación física militar. «Implica la pérdida de destino y solicitar uno nuevo. Yo tengo a mi mujer y mi hija en León, entonces pedí Valladolid porque era lo más próximo», dice.

Algún día le gustaría volver a su tierra, aunque los movimientos entre destinos no excesivamente ágiles. Con todo, valora no estar excesivamente lejos y se muestra conforme con su puesto: «Ahora mismo mi trabajo es la planificación deportiva, pero también una mucho mayor», explica.

El teniente coronel Enrique Costas es de Vigo de toda la vida, concretamente del cruce de Os Choróns. Desde preescolar estudió en Maristas y ya siendo niño sintió una fuerte vocación por el Ejército. «Tras hacer la Selectividad me preparé directamente para ser militar. Es un oficio que, como ser médico o profesor, pide un gran componente vocacional», apunta. «También son fundamentales la voluntad y el sacrificio de nuestras familias, que son las que nos apoyan cuando nos tenemos que ir de operaciones al exterior», añade.

En este momento está destinado en el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra de A Coruña, una unidad destacada dentro del Ejército de Tierra. Con todo, su especialidad es infantería y, en el pasado, estuvo destinado en el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, el más laureado de España. Su función principal es estar preparados para operaciones de combate, defensa y despliegues.

Finaliza invitando a la ciudadanía a acercarse al desfile y sobre todo a los más jóvenes que puedan sentir curiosidad y el sábado pueda servir como primera toma de contacto.