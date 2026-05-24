Mucho más que «ponemultas»: La Policía Local de Vigo acerca el uniforme a familias y niños

Drones, unidades de intervención, vehículos, recursos técnicos... todos estos elementos que a priori semejan rechazo y que casi cualquier ciudadano prefiere no tener que cruzárselos se volvieron ayer un poquito más humanos. La jornada de puertas abiertas organizada por la Policía Local sirvió para acercar su trabajo a la ciudadanía, especialmente a los más pequeños, con actividades, talleres y exposiciones, dando a conocer así los entresijos de una profesión garante de nuestra seguridad.

Decenas de familias se acercaron ayer hasta la explanada del Concello donde pudieron disfrutar del manejo de los drones de última tecnología con los que cuenta esta unidad especializada, aprender sobre los controles de drogas y alcohol que realizar el grupo de Atestados en sus vehículos, también el servicio de los agentes responsables de la vigilancia en las playas y cuidado de la fauna, y formarse, ya desde pequeños, en seguridad vial.

Un agente enseña el materia a un niña / Marta G. Brea

Porque en el exterior de Praza do Rei se ubicó un circuito infantil de tráfico con sus señales en el que los niños, en bici o patinete, tenían que circular respetando siempre la normativa vial. Algunos también pudieron ser agentes por un día subidos a las motos o incluso colocándose los chalecos de emergencias ante un incidente en el mar.

Muchos ciudadanos también participaron de la visita guiada a las instalaciones de la Jefatura Local y disfrutaron con la exposición trasladada a la Lonja del Concello de trajes y vehículos antiguos.

El alcalde, participando de una de las pruebas deportivas del evento / Marta G. Brea

Esta celebración se produce coincidiendo con la celebración del día de su patrona, María Auxiliadora, acto en el que también participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Vigo. Siguiendo esta efeméride, tuvieron lugar las diferentes competiciones deportivas entre los diferentes cuerpos policiales: crosstraining, pádel, fútbol , tiro, etc. A la entrega de premios acudió el subdelegado provincial, Abel Losada; el capitán de la Guardia Civil de Vigo, Rafael Pereira o el jefe de la Policía Local, Alberto Carballo.

También el alcalde vigués Abel Caballero se ha acercado hasta el Concello para conocer de primera mano las actividades desarrolladas, donde hasta el tiempo acompañó durante toda la jornada matinal.