Experiencias de éxito en materia de incubación en Vigo: Zona Franca busca robustecer el modelo para transformar la ciudad y su área

La decisión del Consorcio de la Zona Franca de Vigo de buscar una alianza con el Celta para crear en el estadio de Balaídos una innovadora incubadora de alta tecnología para startups y empresas no es una acción aislada en el modus operandi de la entidad, sino que es una pieza más de un modelo institucional que ha demostrado ser una palanca de transformación social y económica no solo para el área de Vigo, sino para toda Galicia con proyectos especializados en sectores concretos.

Así, por ejemplo, hay ya resultados claros con la High Tech Auto (HTA), una incubadora que nació en 2018 con el objetivo de facilitar la conversión de ideas en proyectos empresariales dentro del sector de la automoción, movilidad y sus industrias auxiliares en la Comunidad y que ha permitido hasta la fecha desarrollar un total de cuatro ediciones en las que han participado 42 proyectos integrados por 84 emprendedores, alumbrando empresas que han generado más de 70 puestos de trabajo de alta cualificación.

Con estos mimbres y el éxito de estas pasadas ediciones, Zona Franca tiene en marcha desde hace días un procedimiento administrativo para impulsar dos nuevas ediciones de la HTA, con el objetivo de «seguir fortaleciendo la cultura del emprendimiento mediante la creación de productos y servicios innovadores en la fase incipiente de los proyectos que planteen los futuros empresarios». Para ello, Zona Franca les dota de un programa altamente especializado que combina, bajo la supervisión de un equipo de expertos, el acceso a infraestructuras y equipos tecnológicos punteros o talleres y formación personalizada, todo con el objetivo de crear productos viables que puedan constituirse en el futuro como empresas y tener recorrido en el mercado.

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Sin embargo, no solo Zona Franca puede presumir de esta incubadora, sino que también tiene marcha otro ambicioso proyecto en el futuro «hub» tecnológico que se conformará en Vigo entre las calles López Mora, Tomás Alonso y Arquitecto Pérez Bellas, donde ya están a punto de contratarse las obras de rehabilitación de uno de los edificios para ubicar allí una incubadora de alta tecnología en la que Zona Franca cuenta con el apoyo del centro tecnológico Gradiant y la Cámara de Comercio, que estará operativa antes de octubre del año que viene tras una inversión de casi seis millones de euros. El objetivo es ofrecer una red de apoyo a todo el sector TIC de Vigo y su área.