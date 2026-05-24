Día señalado en la parroquia de María Auxiliadora en Vigo: misa solemne y procesión

La parroquia de María Auxiliadora puso este domingo el colofón a varios días de celebración por su patrona con la celebración de la procesión por las calles que rodean la iglesia y el colegio Salesianos, que tuvo lugar justo después de la misa solemne oficiado por el obispo de la Diócesis Tui-Vigo, Antonio Fernández Valín. Durante toda la jornada, se celebraron misas cada hora, mientras que desde el día 15 hasta este sábado tuvo lugar la novena.

Por otro lado, el pasado viernes la comunidad educativa de Salesianos tuvo también un día muy especial con la fiesta para todo el alumnado que incluyó actividades varias, hinchables o talleres.