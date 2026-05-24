Cuatro heridos en Vigo tras chocar su coche contra varios vehículos estacionados

Cuatro personas resultaron heridas esta madrugada en Vigo después de que el turismo en el que viajaban se saliese de la vía y chocase contra varios vehículos que se encontraban estacionados.

El accidente se produjo pasadas las tres de la madrugada en la rúa Couto de San Honorato. Según informó la persona que alertó al 112 Galicia, el coche en el que viajaban los afectados impactó contra otros vehículos aparcados, causando daños en al menos cuatro de ellos. El alertante añadió que dos de los turismos estacionados presentaban desperfectos de consideración.

A consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron atendidos en el lugar por un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desplazado hasta la zona tras recibir el aviso.

Pese a la aparatosidad del accidente, todos los implicados pudieron salir del coche por sus propios medios, por lo que no fue necesaria la intervención de los equipos de rescate.

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Desde el 112 Galicia también se solicitó la actuación de la Policía Local de Vigo, que ya tenía una patrulla en camino hacia el lugar del siniestro.