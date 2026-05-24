El Celta suma a Zona Franca de Vigo como aliado para llevar Balaídos a otra dimensión: encarrilado un proyecto de alta tecnología en el estadio

Nadie puede negar que corren buenos tiempos en el Real Club Celta de Vigo, tanto en el plano deportivo con la histórica clasificación europea por segunda temporada consecutiva como en el institucional, con una directiva liderada por Marian Mouriño que desde que cogieron el timón del club en 2023 ha sabido tender puentes con las administraciones públicas y agentes privados, como se demostró con el proyecto del Celta360 en Mos, que ha logrado la declaración de interés autonómico para su desarrollo, o con el acuerdo alcanzado con el Concello de Vigo para hacerse con la concesión del estadio de Balaídos hasta, al menos, el inicio del siglo XXII.

Es, precisamente, en el horizonte de posibilidades que se le abren al Celta con Balaídos para explorar nuevos usos donde ha encontrado un nuevo aliado, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, para explorar un uso totalmente diferente para el estadio al puramente futbolístico convirtiéndose en sede de una innovadora incubadora de alta tecnología destinada a la industria creativa, de medios y el entretenimiento global en el deporte, convirtiendo Vigo y Balaídos «en el verdadero núcleo de la actuación en el emprendimiento creativo y deportivo», según señalan fuentes conocedoras de la operación, con la que se busca poner el nombre del Celta y de la ciudad como referente a nivel nacional e internacional.

Balaídos actuaría, gracias a la versatilidad que ofrecen los nuevos fondos, con Marcador operativo desde hace tres años y Gol en la recta final de su construcción, como la infraestructura tecnológica en la que podrían trabajar startups y empresas emergentes para crear, diseñar o innovar prototipos en laboratorios que estarían altamente tecnificados con herramientas de última generación, permitiendo también captar y retener más fácilmente talento y dar oportunidades a las nuevas hornadas de profesionales, que dispondrían de un ecosistema de apoyo para implementar sus estrategias. Con la sede física garantizada por el Celta, ya sea en Marcador o en Gol, la experiencia de Zona Franca en proyectos de incubación aportaría esa parte tecnológica e innovadora que precisa el proyecto para ser una realidad.

Entusiasmo

El entusiasmo es máximo en ambas entidades, como certifican por parte del Consorcio su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el delegado especial, David Regades. El regidor subraya que «nuestro diseño del nuevo Balaídos integra deporte y economía porque queremos convertir el estadio en un centro tecnológico del deporte, vanguardista e innovador y el Celta es la mejor representación de la ciudad en Europa, por lo que este proyecto llega de una alianza magnífica para la modernidad del nuevo Balaídos». Mientras, Regades entiende que la incubadora «hará explosionar un sector emergente como es el creativo vinculado al deporte, creando empresas y empleo de calidad, siendo Celta y Zona Franca los mejores socios para ello, el club como mejor referente deportivo en la Eurorregión y nosotros como modelo de éxito de emprendimiento».

Mientras, la presidenta del Celta, Marian Mouriño, pone en valor «el poder dar continuidad al paso que el club dio en su momento con Celta360 y su apuesta por la innovación, convirtiéndonos con ambas infraestructuras en uno de los polos estratégicos más importantes del deporte en España». Así, concluye que «a través de esta colaboración con Zona Franca, reforzamos nuestra apuesta en innovación, formación y emprendimiento en la industria del deporte, siempre con la cantera en el foco».

Pasos adelante

En este sentido, el objetivo es ir más allá de una «incubadora sectorial» apostando por una colaboración público-privada y una diversificación económica hacia sectores emergentes, «rompiendo esas barreras tradicionales de tener un estadio con un uso exclusivo deportivo, permitiendo transformarse en un espacio demostrativo vivo, dinámico, generando un impacto urbano positivo y ser un laboratorio de soluciones inteligentes», lo que casa perfectamente con esas intenciones manifestadas públicamente en el anuncio de la concesión de Balaídos por la presidenta del Celta, Marian Mouriño, de conseguir un estado abierto los 365 días del año con usos más allá del puramente deportivo, ya sean de ocio, espectáculos o, como es el caso de la alianza con Zona Franca, como polo de emprendimiento y económico para hacer ciudad.

El trabajo entre ambos socios está ya avanzado, con el objetivo también de captar fondos europeos mediante la convocatoria que gestiona la Fundación Incyde, un programa de ayudas que persigue contribuir a la mejora de la competitividad a través del impulso de un modelo de crecimiento más inteligente, apoyado en la transformación innovadora y digital e impulsando la inversión en la mejora de las capacidades de investigación y transferencia de conocimiento. Esta subvención financiaría el 60% del coste del proyecto presentado entre Celta y Zona Franca.