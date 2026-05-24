Cambio radical en Vigo en el cruce de Vázquez Varela con Brasil: paso adelante para rehabilitar tres inmuebles y construir 15 viviendas

Además de estimular las construcciones de nueva planta, dar una segunda vida a inmuebles en desuso o en ruina es otro de los principales objetivos del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo, dada la imperante necesidad de incrementar el parque residencial de la ciudad y conseguir así enfriar el mercado inmobiliario y el alza continua de precios. Con este contexto, la comisión de seguimiento del Plan del Ensanche acaba de dar el visto bueno a una consulta realizada para llevar a cabo la rehabilitación y ampliación de los inmuebles situados en los números 10, 12 y 14 de la rúa Vázquez Varela, con una de sus fachadas orientada también hacia la rúa Brasil.

Catalogados con protección ambiental en el planeamiento, este permite realizar una intervención conjunta en los tres inmuebles, uno de ellos con declaración de ruina, para conseguir dotarlos con 15 viviendas, 15 trasteros y 24 plazas de aparcamiento. Así, hacia la calle Brasil, se permitirán cinco alturas y hacia Vázquez Varela seis, detallan fuentes municipales sobre el proyecto en tramitación.

Para llevar a cabo la actuación, con todo, será necesario conservar la fachada original de granito, devolviéndola a su estado original mediante tareas de limpieza, reparación y saneado de la fachada para reconstruir de la forma más fidedigna posible su aspecto original. Se sustituirán las carpinterías exteriores existentes por unas nuevas idénticas, pero dotadas de las prestaciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en términos de ahorro energético y habitabilidad, lacadas de color blanco.