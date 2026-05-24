Argentina y Galicia: dos pueblos hermanados por la melancolía migratoria

El 25 de mayo es una fecha muy especial para los argentinos porque, en 1810, instauraron su primer gobierno patrio. El Consulado General de la República Argentina, que desde su sede en Vigo atienden a la comunidad argentina de Galicia, Asturias, León y Zamora y a españoles retornados, quiso celebrarlo este domingo con una propuesta cultural abierta a la ciudadanía.

Como culminación a un mes dedicado al arte y la cultura argentinas en Nigrán, el consulado escogió por primera vez este concello para la celebración del aniversario. Comenzó al mediodía de este domingo, en la plaza de la biblioteca, con un homenaje a Carlos Gardel concebido como un encuentro cultural con el que fortalecer los vínculos entre Argentina y Galicia.

Con un formato íntimo, inspirado en las clásicas tertulias en los bares porteños, los cantantes y narradores Frans Banfield y Alberto Cunha, acompañados por las guitarras de Juanma Ons y Guillermo Gagliardi y el contrabajo de Juan Santomé, combinaron música y relatos para recordar a la mayor figura de la música rioplatense y, en especial, su visita a Galicia en 1923, como primera parada en su primera gira europea.

Acto de celebración de la Fiesta Nacional Argentina organizada por el consulado / Jose Lores / FDV

La celebración culminó con un brindis conmemorativo con dulces típicos —alfajores Havanna Europa y bombones Bon o Bon— y vino argentino —de Bodegas Lorca—. La consulesa general, Silvina Montenegro, destacó los vínculos entre argentinos y gallegos, por su historia, su cultura y su destino, pero también en el carácter. «Comprendemos muy bien esa melancolía, esa morriña que nos acompaña a lo largo de los procesos migratorios, que nos llevan a vivir lejos de nuestra tierra natal», señaló. «Los argentinos no nos sentimos «como en casa» porque, en realidad, «estamos en casa», resaltó en su discurso.

Comunidad

La envergadura real del colectivo argentino en Galicia es difícil de cuantificar porque muchos tienen nacionalidad española o italiana, según explica a FARO la consulesa general, que estima en 30.000 los argentinos registrados en la comunidad y en 3.500 en la ciudad de Vigo. «Pero creo que son muchos más», puntualiza. Cuenta que, desde 2021, «se ven muchas llegadas» y «el incremento persiste». Cuenta que hay mucho español de segunda y tercera generación regresando, pero también familias sin origen gallego.