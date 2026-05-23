Vigo invertirá 380.000 euros en obras de mejora en Castrelos y Valladares
Se prevén actuaciones como la construcción de un muro de contención y el cierre perimetral del CEIP Mestres Golda
La Junta de Gobierno Local de Vigo aprobó este jueves varios proyectos de mejora urbana y de seguridad en el entorno de centros educativos y vías municipales, con una inversión global cercana a los 380.000 euros.
El alcalde, Abel Caballero, destacó entre las actuaciones previstas la construcción de un muro de contención y del cierre perimetral del CEIP Mestres Goldar, situado en la calle Costa, en la parroquia de Castrelos.
Según explicó el regidor, la intervención tendrá un coste de 140.000 euros e incluirá la ejecución de un muro de hormigón de aproximadamente 28 metros de longitud para garantizar la estabilidad y seguridad del entorno escolar.
Además, el proyecto contempla la construcción de una nueva acera de dos metros de ancho, la renovación de la canalización de aguas pluviales y la instalación de conducciones para la futura red de iluminación pública.
Caballero subrayó que estas actuaciones forman parte del plan municipal de mejora de infraestructuras urbanas y accesibilidad en distintos barrios de la ciudad.
La Junta de Gobierno también dio luz verde a nuevas inversiones en Valladares. En concreto, el Concello destinará 201.000 euros a actuaciones en la zona de Igrexa de Valladares y otros 178.000 euros a obras.
El conjunto de las intervenciones suma una inversión total de alrededor de 380.000 euros, destinada a mejoras de seguridad viaria, renovación de servicios básicos y acondicionamiento del espacio público.
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