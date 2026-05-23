El TSXG avala que profesores no especializados enseñen Lengua y Sociología en los grados de Educación de la UVigo

Que un grado universitario incluya asignaturas de una materia concreta no significa que solo pueda impartirla especialistas de esa materia. Así de tajante lo ha expuesto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ante la demanda planteada por media docena de profesores de la Universidad de Vigo.

Titulados cuatro de ellos en Filología Gallega, uno Lengua Española y otro en Sociología, exigían tener la exclusividad para impartir las asignaturas de Sociología, Lengua Gallega y Lengua Española en el grado de Educación, pretensión que rechaza el Alto Tribunal Gallego, sosteniendo que no tiene este «derecho absoluto» para enseñarlas. «El hecho de que los grados de Educación Infantil y Primaria, en su formación básica, incluyan materias de Sociología o Lengua» no convierte automáticamente esos estudios en profesiones reservadas o «exclusivas» a sociólogos o filólogos.

Así, los seis profesionales seguirán siendo especialistas en sus respectivas facultades pero no en la de Ciencias de la Educación, donde sus materias pueden ser impartidas por otros compañeros.

Primer fallo

Esta sentencia confirma íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo y respalda el acuerdo de abril de 2025 adoptado por el Consejo de Gobierno de la UVigo para adaptar los títulos de Educación al Real Decreto 822/2021, la normativa estatal que reformó el sistema universitario y promueve una mayor transversalidad entre disciplinas.

Es decir, la ley obliga a que parte de la formación básica venga de otros ámbitos distintos. Como exponen los magistrados, para los estudios universitarios de futuros profesores de Educación Infantil y Primaria, la Sociología aporta «una base sociológica al futuro docente», o Lengua Castellana en cuanto «refuerza la competencia educativa del maestro».

«Calidad» universitaria

En el fondo del conflicto estaba el temor de los demandantes a perder carga docente en favor de profesores de otras áreas sin especialización concreta en esas disciplinas. Los seis profesores de la UVigo defendían que las materias lingüísticas deben ser impartidas por filólogos y las sociológicas por especialistas en Sociología, al considerar que lo contrario perjudica tanto sus derechos profesionales como la «calidad» de la enseñanza universitaria.

Sin embargo, el TSXG concluye que no existe ningún derecho exclusivo que reserve esas asignaturas a profesores especialistas. La Sala reconoce que puede resultar «razonable» que determinadas materias sean impartidas preferentemente por expertos de su área, pero subraya que esa preferencia no equivale a un derecho blindado. «Los demandantes seguirán siendo profesores de sus asignaturas aunque estas puedan ser impartidas por otros compañeros que no tengan la misma especialidad que ellos», recoge la resolución judicial.

De este modo, la institución académica viguesa gana capacidad para reorganizar planes de estudio, integrar materias en los diferentes ámbitos de conocimiento y, sobre todo, flexibilizar quién puede impartir determinadas asignaturas, eliminando el monopolio o la exclusividad de determinados especialistas.

Eso sí, la sentencia también deja la puerta abierta a futuras impugnaciones si se asigna docencia saltándose criterios de especialización o prioridad departamental por parte de la UVigo