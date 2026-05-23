El tiempo vuela: 14 años sin el día en que todo Vigo miraba al cielo

Vigo acogerá a lo largo de la próxima semana los actos del Día de las Fuerzas Armadas, siendo el sábado la jornada grande. La cita incluirá exhibiciones aéreas dentro del habitual desfile, una de las actividades más espectaculares y que captarán, seguro, la atención de la multitud. Los vigueses ya demostraron su curiosidad por las alturas con el Festival Aéreo Internacional de Vigo, que se mantuvo durante una década.

El Festival Aéreo Internacional de Vigo despegó de forma modesta en julio de 2002 y se convirtió en todo un referente a nivel nacional que llegó a congregar a más de 400.000 personas en la ría. Aquella jornada, todas las miradas estaban puestas en el cielo durante horas, una escena que se repetirá el sábado 30 con la participación de 68 aeronaves del Ejército de España. La última edición del festival se celebró en 2012, pero muchos confían todavía en que pueda regresar.