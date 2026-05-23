La sentencia del Supremo sobre el registro de pisos turísticos disparará las plazas en pisos turísticos en Vigo: más de 300 vuelven a ser «legales»

Punto de inflexión en la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) casi un año después de que entrase en vigor la obligatoriedad de obtener un código a nivel estatal para poder anunciarse en las principales plataformas de alojamiento turístico como Booking o Airbnb. La sentencia emitida por el Tribunal Supremo dada a conocer esta semana que anula ese procedimiento vuelve a dejar en manos de las comunidades autónomas el registro de este tipo de inmuebles, suponiendo en la práctica, por tanto, que más de 300 viviendas turísticas consideradas ilegales en Vigo, según los últimos datos facilitados hace unas semanas por el Ministerio de Vivienda, tengan ahora vía libre para regresar a los canales de comercialización sin que sus propietarios se puedan ver expuestos a posibles sanciones.

Desde el 1 de julio de 2025, el Ministerio de Vivienda fue tramitando las distintas solicitudes presentadas para la obtención del código, cuya validez era determinada por un registrador de la propiedad. Los informes elaborados periódicamente por la Xunta reflejan que en Vigo hay inscritos para operar como piso turístico más de 2.000 inmuebles, pero durante la vigencia de la normativa aprobada por el Gobierno central, apenas la mitad tenían todo en regla para ser anunciados en plataformas, mientras que más de 300 habían visto revocada su solicitud, los mismos que ahora pueden volver al mercado.

El nuevo escenario que se abre ahora con la sentencia del Tribunal Supremo vuelve a dejar, por tanto, como principal baremo para pulsar la proliferación de viviendas turísticas el registro de la Xunta, en el que a 1 de mayo había anotados 2.029 inmuebles, una cifra que continúa siendo con diferencia la más elevada de las ciudades gallegas pese a que se ha ido reduciendo desde finales del verano pasado, situándose en estos momentos a niveles de septiembre de 2024. Por ello, además de los más de 300 que pidieron el código emitido por el Ministerio de Vivienda y se quedaron sin él, hay otras 700 viviendas turísticas que ya no tienen que hacer ningún trámite para poder alojar turistas.

Plazas

Los datos publicados por la Xunta reflejan que, en estos momentos, Vigo podría ofrecer a los visitantes que busquen alojamiento en pisos turísticos cerca de 9.600 plazas, una cifra que en Galicia únicamente supera Sanxenxo y que está muy por encima de la que se anota en A Coruña, con 3.000 camas menos en este tipo de establecimientos vacacionales. La ciudad olívica representa en capacidad en el conjunto de la Comunidad seis de cada 100 plazas ofertadas en VUT, destaca el último informe elaborado por la Axencia de Turismo gallega.

Este estudio permite también conocer la capacidad media de este tipo de inmuebles, que se sitúa por encima de las cinco plazas, lo que supone una clara diferenciación con los hoteles y un atractivo con el que quieren captar un tipo de turismo más familiar, como destacan recurrentemente los responsables de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). En estos momentos, los hoteles en Vigo tienen una capacidad de casi 5.000 plazas, según los últimos datos contabilizados por la Xunta. Los nuevos proyectos hoteleros en marcha y la evolución a la baja de las VUT con la regulación que también ha impuesto el Concello vigués, que ultima la entrada en vigor de una ordenanza, invitan a pensar en que poco a poco la oferta de ambas modalidades irá convergiendo.