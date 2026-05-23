El PP acusa al Gobierno vigués de provocar la suspensión de la Carrera de la Cereza de Beade

La suspensión a última hora de la XIII Carrera de la Cereza de Beade ha abierto un nuevo frente político en Praza do Rei. El PP de Vigo cargó este sábado contra el gobierno de Abel Caballero, al que acusa de haber provocado la cancelación de la prueba por no tramitar a tiempo la documentación necesaria para autorizar su celebración.

El concejal popular Fernando González Abeijón atribuyó la situación a la gestión de las áreas de Deportes y Seguridad, que, según denunció, tardaron dos meses en responder a la solicitud presentada por la entidad organizadora de esta carrera, incluida en el circuito Run Run Vigo y para la que estaban inscritas casi 600 personas.

A juicio del PP, el problema no estuvo en la falta de diligencia de la organización, sino en el atasco administrativo del propio Concello. Los populares sostienen que, pese a que la documentación adicional requerida fue aportada con rapidez en las últimas horas, el gobierno local no llegó a expedir la autorización necesaria para que la prueba pudiera disputarse.

«Lo sucedido es un atropello y una vergüenza institucional impropia de una ciudad como Vigo», lamentó González Abeijón, que trasladó el apoyo de su grupo al Centro Social, Cultural y Recreativo de Beade, así como a los voluntarios, patrocinadores, corredores y vecinos implicados en la preparación del evento.

Noticias relacionadas

El edil popular recalcó además que la organización ya había realizado compras, asumido gastos y movilizado medios humanos y materiales cuando la prueba se vino abajo. Según su versión, el Concello «dejó el expediente bloqueado durante meses» y no revisó la documentación hasta que la carrera estaba prácticamente encima.