El Corner Hut cumple 50 años: el lugar donde los vigueses comieron sus primeras hamburguesas

Cuando McDonald's abrió su primer local en Vigo, el Corner Hut llevaba ya 20 años vendiendo hamburguesas. La cadena de restaurantes arrancó en Galicia en el ecuador de los 70 de la mano de un coruñés, Juan Marchini Bravo, y los monjes del monasterio de Santa María de Sobrado eran los encargados de elaborar la carne. En la ciudad olívica, se instaló en 1976 con José Figueiredo al frente. «Hoy, lo que echo de menos en muchísimos sitios es la sonrisa de los vendedores», relata a FARO el vigués en el establecimiento del centro comercial Gran Vía, un ingrediente que en la compañía «completamente familiar» que levantó, cuenta, sí sigue presente a través de sus empleados, a los que ensalza continuamente. «El Corner ahora es más que un búrger», añade sobre una firma que en el próximo mes de junio cumple sus bodas de oro, una cita para la que organizarán diferentes «sorpresas».

En sus inicios, se le llamaba Corner Hut únicamente al establecimiento de la cadena pionero en Vigo, emplazado desde 1976 y hasta 2021 en el cruce entre las calles Progreso y Velázquez Moreno. La denominación hacía referencia precisamente al lugar, pues ‘corner’ significa 'esquina' en inglés; y el apellido, a Pizza Hut ('cabaña' en castellano), que todavía no había llegado ni a España por entonces, pero le gustó a Marchini Bravo, que adoptó igualmente el color rojo de la multinacional estadounidense. Amén de este, el herculino montó dos Hut más en la ciudad, el Iron Hut en O Calvario y el Blue Hut en la Rúa Uruguay; y otros en A Coruña, Lugo y Ferrol.

José Figueiredo y su hija Pilar, en el primer local de Corner Hut, situado en en la esquina entre las calles Progreso y Velázquez Moreno. / Cedida

«Lo más importante siempre ha sido el personal»

De todos ellos, tan solo sobrevivió el Corner Hut primitivo, que dio nombre a partir de 2001 al resto de locales del negocio que se fueron fundando, siendo el de la Rúa Simón Bolívar —pegado a la Praza Elíptica— el segundo. «Para mí, lo más importante siempre ha sido el personal, porque yo creo que las empresas las hacen las personas», confiesa al periódico José Figueiredo, Figue para los más cercanos, figura de la hostelería municipal, ahora jubilado, que a finales de 1976 comenzó a liderar los establecimientos de Vigo.

«Para mí, lo más importante siempre ha sido el personal, porque yo creo que las empresas las hacen las personas» José Figueiredo — Al frente de los primeros Hut de Vigo

Da fe de sus palabras todo un equipo que lo acompaña para este reportaje en Gran Vía, entre ellos, Ángel Antonio Parada y Herminio González, con más de 45 años de trayectoria como trabajadores del Corner; y Juan Lorenzo, con casi cuatro décadas de empleado. «Yo conocí a parejas que se formaron en el Corner y que ahora son abuelos», rememora el propio Ángel, a punto de jubilarse y para quien ejercer en la empresa siempre ha sido una «alegría»: «Mucha gente me dice que el Corner le recuerda a la infancia». Asienten Herminio, también pensionista, y Juan, todavía en activo, quienes destacan que, con el paso del tiempo, aquellos jóvenes clientes ahora ya mayores han mudado sus platos favoritos de la carta y que, como su compañero, guardan «recuerdos bonitos» de su vida en el restaurante.

«Yo conocí a parejas que se formaron en el Corner y que ahora son abuelos» Ángel Antonio Parada — Empleado del Corner Hut desde hace más de 45 años

Igualmente acudieron al encuentro los veteranos Leonardo Gómez, Ana María Rodríguez y Ana Álvarez; así como Pilar del Río, hija de José, responsable del ‘marketing’. Tampoco quisieron estar lejos quienes desde 2001 figuran al mando de la empresa, la segunda generación, compuesta por el sobrino de Figueiredo, Antonio Cores —junto al hijo de este, Toni—, que dejó su puesto de funcionario en Zona Franca por el negocio familiar; y por Pablo Rello, quien formó parte de los inicios de McDonald's en Vigo.

Pioneros en el ‘take away’

Al lado de sus trabajadores más fieles, José devuelve al presente aquellos fines de semana en los que se hacían largas colas en el local de Velázquez Moreno con Progreso tras las sesiones en los Multicines Centro. «Fuimos pioneros en el ‘take away’, los coches aparcaban encima de la acera para recoger hamburguesas, bocadillos, perritos calientes… Era una locura. Acudían también muchos ‘chavalines’ de 12, 13, 14 y 15 años, algunos de los cuales ahora, con más de 60 años, vienen al Corner Hut con sus hijos y sus nietos incluso», coincide.

De izquierda a derecha al fondo: Toni, hijo del responsable del Corner Hut, Antonio Cores (quinto por la izquierda); Pablo Rello, ayudante en la gestión; Herminio González, jubilado tras ejercer 47 años en la cadena; Pilar del Río, hija de José y responsable de ‘marketing’; Leonardo Gómez y Ana María Rodríguez, empleados veteranos; José Figueiredo, al frente de los primeros Hut y el Corner primitivo de Vigo; y Juan Lorenzo, con casi cuatro décadas ejerciendo en la cadena. Por delante, Ana Álvarez, administradora. / Pedro Mina

En la actualidad, «el Corner ya es más que un búrger», precisa Figueiredo, pues su carta incluye además «platos combinados, ensaladas, sándwiches y hasta una serie de menús, los cuales atraen a una parte importante de los clientes».

La marca llegó a expandirse a Praia América, a la Praia de Patos y hasta a Ourense y Oporto, pero ninguna de estas plazas fructificó. A día de hoy, continúan triunfando los cinco de Vigo —solo cerró el de Areal—, situados en la Rúa Londres —detrás del Marco—, adonde migró el original; en Simón Bolívar; en los centros comerciales Gran Vía y Travesía; y en la Praia de Samil.

«Echo de menos esa sonrisa en muchísimos locales»

A pesar de la feroz competencia en un mercado copado por numerosas empresas de comida rápida y hamburgueserías ‘gourmet’, las mesas del Corner Hut se llenan constantemente. José señala los ingredientes necesarios para tal éxito: «Si tú tienes un buen producto, un buen personal y un buen precio, pues sin duda vas a triunfar». Y puntualiza: «Cuando yo estudiaba Económicas, tenía un profesor que decía que había una clave que no salía en los libros, la sonrisa de la vendedora. Yo echo de menos esa sonrisa en muchísimos locales».

A punto de soplar las velas del medio siglo de vida, Figueiredo adelanta que el Corner organizará una serie de «sorpresas», una de ellas en su carta. «Espero que duremos otros 50 años», sentencia con orgullo.