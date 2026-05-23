El avión de los récords que rugió sobre la ría de Vigo por el Día de las Fuerzas Armadas: capaz de despegar con 223 toneladas y volar 15 horas

Si el miércoles por la mañana la presencia de un gigante en los cielos de Vigo le sorprendió, sepa que no será la última vez que lo hará. La celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2026 en la ciudad provocará que uno de los aviones más singulares del Ejército del Aire y el Espacio sobrevuele de nuevo por toda la ría. El Airbus A330 MRTT fue la principal atracción del ensayo general del día 20 para el desfile, con la presencia de Felipe VI y Doña Letizia, el próximo sábado 30 de mayo.

Esta aeronave forma ya parte de la historia de la aviación en nuestro país gracias al récord registrado el pasado 15 de octubre, cuando recorrió 11.600 kilómetros durante 15 horas y 26 minutos en el vuelo más largo sin escalas en la historia del Ejércido del Aire. La hazaña entre el aeropuerto internacional de Hangzhou en China y la base aérea de Torrejón de Ardoz «panteó desafíos significativos tanto en el planeamiento como en la ejecución, como el cumplimiento de normativa de vuelo diferente en los países sobrevolados, interferencias en los sistemas de navegación y de comunicaciones, gestión del periodo de actividad y de descanso de la tripulación para un vuelo de tan larga duración»; así como el «cálculo y gestión del combustible, planeamiento de potenciales contingencias durante el cruce de la cordillera del Himalaya en el trayecto de ida», destacan desde la institución.

Esta operación fue la verdadera puesta de largo de un avión en el que miles de españoles habían volado previamente. Desde febrero de 2016 operó vuelos comerciales para Iberia, siendo bautizado como «Buenos Aires» dentro de la flotilla de Largo Radio de la compañía española. Durante más de seis años sirvió a los destinos de Latinoamérica, Estados Unidos o los puentes aéreos con Barcelona y Londres antes de ser almacenado en octubre de 2022. Dentro del plan de renovación de flota fue vendido al Gobierno de España, quien necesitaba un MRTT con urgencia. Las siglas se corresponden con Multi Role Tanker Transport, lo que se conoce como un avión cisterna multipropósito entre los que se incluye el abastecimiento en pleno vuelo.

El ensayo quirúrgico del miércoles

Precisamente esta maniobra fue la que protagonizó el miércoles 20 sobre la Avenida de Samil, aunque antes fue visibile en la zona de la ría de Arousa. A la espera de la llegada de otros helicópteros ya aviones de otras bases, el TK-24-03 realizó esperas —círculos en bucle— en zonas de Ponferrada y la ría de Arousa. En total realizó tres pasadas sobre Vigo en menos de una hora después del mediodía antes de emprender el viaje de vuelta a su base de Torrejón. El buque insignia del Ala 45 estuvo acompañado por aeronaves A400, cazas de la clase Piltus y helicópteros de todo tipo, teniendo estos últimos su base principal en el propio aeropuerto de Peinador.

Las especificaciones técnicas del A330 sorprenden a profanos y expertos en la materia. Sus 59 metros de longitud y 60,3 de envergadura le convierten en un rombo casi perfecto que, solamente en vacío, alcanza los 124.518 kilogramos. Su peso máximo al despegue es de 223 toneladas gracias a sus motores Rolls-Royce, siendo uno de los modelos más versátiles del consorcio europeo de Airbus. El próximo sábado será posible ponderar sus dimensiones reales al verlo al lado del resto de cazas y aeronaves del Ejército.

El programa completo queda así:

Martes 26: arrancan los actos conmemorativos con un izado solemne de bandera en la avenida de Beiramar. La zona contará entre las 10.00 y las 20.00 con presencia naval, pero además se podrá visitar una exposición estática de material.

arrancan los actos conmemorativos con un izado solemne de bandera en la avenida de Beiramar. La zona contará entre las 10.00 y las 20.00 con presencia naval, pero además se podrá visitar una exposición estática de material. Miércoles 27: a las 19:15 h, tendrá lugar una exhibición de personal y material en las instalaciones deportivas existentes junto al estadio de fútbol de Balaídos. En esta actividad, unidades como la Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias (UME) o Guardia Civil ofrecerán una serie de demostraciones como una exhibición de unidades caninas, rescates o desactivación de explosivos, entre otros. La exposición de material se podrá seguir visitando en el mismo horario que el martes.

a las 19:15 h, tendrá lugar una exhibición de personal y material en las instalaciones deportivas existentes junto al estadio de fútbol de Balaídos. En esta actividad, unidades como la Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias (UME) o Guardia Civil ofrecerán una serie de demostraciones como una exhibición de unidades caninas, rescates o desactivación de explosivos, entre otros. La exposición de material se podrá seguir visitando en el mismo horario que el martes. Jueves 28: a las 19:15 h, en la Praza da Porta do Sol, tendrá lugar un encuentro de músicas militares en el que participarán, entre otras, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. También lo harán la Unidad de música de la Guardia Real, la Unidad de música de la Escuela Naval Militar, la Unidad de música de la Academia Básica del Aire y del Espacio, la Unidad de música de la Guardia Civil y la Banda municipal de Vigo).

a las 19:15 h, en la Praza da Porta do Sol, tendrá lugar un encuentro de músicas militares en el que participarán, entre otras, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. También lo harán la Unidad de música de la Guardia Real, la Unidad de música de la Escuela Naval Militar, la Unidad de música de la Academia Básica del Aire y del Espacio, la Unidad de música de la Guardia Civil y la Banda municipal de Vigo). Viernes 29: uno de los platos fuertes. Se efectuará la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Será un acto presidido por El Rey y contará con presencia de la reina Letizia. Esta exhibición tendrá lugar, a las 15:30 h, en la ría de Vigo. Esa misma tarde, a las 17:15 h, en la Playa de Samil, tendrá lugar una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil.

uno de los platos fuertes. Se efectuará la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Será un acto presidido por El Rey y contará con presencia de la reina Letizia. Esta exhibición tendrá lugar, a las 15:30 h, en la ría de Vigo. Esa misma tarde, a las 17:15 h, en la Playa de Samil, tendrá lugar una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil. Sábado 30: el gran día de las Fuerzas Armadas. Antes de las 12 del mediodía se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real. Se situarán el Estado Mayor de Defensa y la ministra, Margarita Robles. Tras ellos, los reyes procederán a iniciar los Honores Militares y la revista a las tropas. El primer número del desfile correrá a cargo de los paracaidistas (dos gallegos) y, tras el aterrizaje, se izará la bandera. Después será el turno de la Formación Mirlo, que pintará en el cielo la enseña del Estado.

el gran día de las Fuerzas Armadas. Antes de las 12 del mediodía se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real. Se situarán el Estado Mayor de Defensa y la ministra, Margarita Robles. Tras ellos, los reyes procederán a iniciar los Honores Militares y la revista a las tropas. El primer número del desfile correrá a cargo de los paracaidistas (dos gallegos) y, tras el aterrizaje, se izará la bandera. Después será el turno de la Formación Mirlo, que pintará en el cielo la enseña del Estado. El desfile civil y militar ocupará buena parte de la avenida de Samil. Habrá motos, agrupaciones a pie (a ritmo de 124 pasos por minuto), circulará La Legión (en este caso a 160 pasos por minuto) y también habrá unidades a caballo. Pasarán casi 3.300 integrantes de la Guardia Real, del Ejército de Tierra, la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.

El tiempo

Aunque no es del todo fiable, la previsión meteorológica a medio plazo apunta a que no lloverá. Aunque con alguna nube, se espera que la temperatura sea agradable, de entre 15 y 20 grados. Tras un par de días de precipitaciones, la configuración atmosférica está ahora protagonizada por la situación del anticiclón junto a las Azores.