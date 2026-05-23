Los conflictos laborales disparan las movilizaciones: casi dos diarias en Vigo

Huelga, paro, movilización, protestas, concentración, encierro, negociación bloqueada, queja sindical... Cualquiera de estos conceptos se ha convertido en titular habitual del noticiero local vigués. Desde sectores primarios como el pesquero, secundarios como la automoción o el metal y terciarios como el comercio textil, la educación o la sanidad han salido a la calle para reivindicar convenios colectivos justos, reducción de la jornada laboral, mejoras salariales, más protección laboral, regularización del empleo; todas mejoras laborales en un clima de elevada conflictividad.

Y es que en lo que llevamos de año, se han autorizado hasta 253 manifestaciones a lo alto y ancho de la ciudad; colapsando los entornos de la ribera del Berbés y alrededores hasta la bajada de Urzáiz con Colón. Esto supone una media de casi dos movilizaciones diarias, cifra que de seguir a este ritmo, se rebasaría las 640 concentraciones, muy por encima de años anteriores: 392 en 2025, 584 en 2024, 553 en el 2023, 578 en 2022 y 395 un lustro atrás.

Huelga del metal, en Vigo. / Pedro Mina

La más reciente todavía se mantiene activa a pesar de haber llegado parte de los sindicatos a un acuerdo con la patronal. Se trata de los trabajadores del metal, que han protagonizado en las últimas jornadas las movilizaciones más multitudinarias de estos meses, con fábricas paradas a cal y canto hasta lograr unas condiciones «dignas» para los más de 33.000 trabajadores del sector en la provincia de Pontevedra.

Varios sindicatos, CC OO y UGT, sí rubricaron un preacuerdo que no fue secundado por la CIG, el colectivo con mayor representación, que continuó esta semana con las protestas por considerarlo «insuficiente» Y ya no solo operarios de fábrica, sino también al frente de negocios vinculados al sector convocaron este pasado jueves día 21 de mayo una concentración en la Farola para instar una nueva negociación por sus condiciones laborales.

La automoción tampoco se libra. En febrero de 2026, tras plantear en GKN Driveline Vigo un ERE que afectaba a casi el 10% de la plantilla, se sucedieron las protestas y marchas, como la del 1 de febrero entre la sede de la industria hasta Plaza América.

La sanidad y la educación pública son otros dos sectores que transitan en este 2026 con el cuchillo entre los dientes. Huelga de profesionales de Radiología, huelga y encierro en los centros de salud, protestas por el estatuto MARCO de los médicos y médicas evidencian las tensiones en un ámbito fundamental.

No menos conflicto hay en la educación, cuyos profesionales afrontaron en Vigo hasta 7 jornadas de huelga (con sus sendas movilizaciones) en lo que llevamos de curso. Descenso de ratios de alumnos por aula y atención a la diversidad, sus principales reivindicaciones. En este caso también fueron varios los sindicatos que llegaron a acuerdos con la Xunta y Conselleria de Educación, no así la CIG, nuevamente el sindicato mayoritario, que se desvincularon el mismo.

El sector de las basuras y vivienda también han tenido, y tienen, convocatorias activas de protesta por sus condiciones laborales. La última, este próximo día 24 de mayo, cuando arranca el paro indefinido de los trabajadores del servicio de recogida de basuras tras el bloqueo en la negociación del nuevo convenio entre la plantilla y la concesionaria FCC, responsable de un contrato municipal que supera los 400 millones de euros.