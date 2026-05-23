Cazan a varios polizones cuando accedían al ferri a Francia en Bouzas

Varios polizones han sido detectados en las últimas horas en la terminal de Bouzas cuando trataban de acceder al ferri que une el puerto vigués con Francia a través de la conocida como autopista del mar.

Fue la unidad cinológica de la Guardia Civil, que realiza de forma regular controles en los remolques de camiones y otros vehículos para detectar estas intrusiones, los que detectaron a los intrusos, de los que no ha trascendido si eran extranjeros o menores o mayores de edad.

Inmigración ilegal

Los hechos están siendo investigados por agentes de la Policía Nacional. Estas prácticas han dejado de ser residuales en el puerto vigués y tanto los controles como la vigilancia se han extremado para frenar la inmigración ilegal, delito que muchas veces está detrás de estos episodios.

Porque no es el primero, ni mucho menos será el último. Recientemente, en noviembre de 2025, agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Portuaria de Vigo localizaron a varias personas escondidas en el interior de un semirremolque que estaba a punto de ser embarcado en un ferri con destino a Reino Unido. Entre los polizones se encontraban menores de edad, todos ellos extranjeros, que pretendían viajar de forma clandestina para eludir los controles fronterizos.

Zona de carga de vehículos

Los hechos se remontan al momento en el que la Policía Portuaria detectó movimientos sospechosos en la zona de carga de vehículos del puerto. Tras una inspección conjunta, los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, apoyados como ahora por el Servicio Cinológico de la Guardia Civil con perros adiestrados, localizaron a tres individuos ocultos en el remolque.

Llevaban consigo ropa de abrigo y víveres, lo que indica que se habían preparado para permanecer escondidos varios días hasta lograr embarcar.

El Puerto de Vigo lleva años reforzando con cámaras y otros servicios el control estricto en los embarques.