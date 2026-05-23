Una campaña en GoFundMe pide ayuda para que Saúl trate sus graves daños neurológicos en un hospital especializado de Vigo
Su pareja, Cristóbal Philippot, ha recaudado ya 1.510 euros para afrontar los cuidados de neurorrehabilitación que necesita el joven, ahora hospitalizado en un centro del grupo Vithas
Cristóbal Philippot Santamaría ha abierto una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a su pareja, Saúl, de 30 años, quien, según relata, se encuentra en una situación límite tras sufrir daños neurológicos severos después de intentar quitarse la vida, algo que ocurrió hace algo más de un mes.
La campaña, titulada «A Saúl le ha fallado el sistema y necesita nuestra ayuda», ha reunido hasta el momento 1.510 euros de un objetivo de 12.000, con 34 donativos. En el texto publicado en la plataforma, Philippot explica que Saúl necesita cuidados intensivos «24 horas al día, 7 días a la semana» y sostiene que las ayudas disponibles no cubren sus necesidades actuales.
Según el relato de su pareja, Saúl fue derivado desde el Hospital Álvaro Cunqueiro al centro de neurorrehabilitación IRENEA, del grupo Vithas, donde permanece hospitalizado. Philippot afirma que el tratamiento actual solo estaría garantizado durante algo más de dos meses y medio y que, si no se concede una renovación, tendría que asumir un coste de más de 10.000 euros al mes para mantener la atención neurorrehabilitadora.
«Pero no puedo hacerlo solo. Necesito vuestra ayuda, vuestra generosidad, para darle a Saúl una oportunidad de volver a vivir y para recuperar su dignidad», escribe Cristóbal en la campaña. En su mensaje, pide difusión y apoyo económico para poder buscar alternativas en clínicas o asociaciones, ya sea en Vigo o en otras ciudades, si finalmente no se prorroga la atención actual.
«Cada gesto es una chispa de vida»
Philippot advierte de que la alternativa que teme es el traslado de Saúl a una residencia sin tratamiento específico de neurorrehabilitación. «Cada euro, cada gesto, es una chispa de vida», señala en el texto, en el que recuerda además que Saúl cumplirá 31 años el próximo 8 de junio.
La campaña también plantea un objetivo más amplio. Cristóbal explica que, si logran reunir fondos, aspiran a impulsar un espacio físico o asociación para acompañar a personas vulnerables, crear una red de apoyo y promover cambios legales en la atención a quienes se encuentren en riesgo. «No permitamos que nos separen», concluye el llamamiento.
*Ayuda ante la conducta suicida. Las personas con ideación suicida, sus familiares o allegados pueden llamar al 024, la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad, gratuita, confidencial y disponible todos los días del año. En caso de emergencia vital inminente, debe llamarse al 112.
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