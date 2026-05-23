Caballero acusa a Xunta y Diputación de «boicotear» la reforma de Balaídos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este sábado que el gobierno municipal llevará al próximo pleno una batería de iniciativas para exigir a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra una mayor implicación económica en proyectos «estratégicos» para la ciudad, desde la reforma de Balaídos hasta nuevas rutas aéreas, el mantenimiento de las playas o la falta de apoyo en educación pública.

El regidor criticó la negativa de ambas administraciones a cofinanciar el retranqueo de los colectores paralelos a la grada de Tribuna de Balaídos, una actuación que considera imprescindible para acometer la futura remodelación del estadio y garantizar las opciones de Vigo de participar como sede del Mundial 2030.

Caballero defendió que el coste de las obras debe repartirse «a partes iguales» entre Concello, Xunta y Diputación. «Es la primera parte de la gran modificación de Tribuna y, por tanto, tiene que ser pagada un tercio por cada administración», afirmó. «Están tratando de que no nos dé tiempo de hacer la reforma de la grada de Tribuna para perder el Mundial. Son anti Vigo, anti Vigo, anti Vigo», añadió.

Nuevas rutas aéreas

Otro de los asuntos que el gobierno local llevará al pleno será la reclamación de financiación compartida para ampliar las conexiones del aeropuerto de Peinador. El alcalde insistió en la necesidad de abrir nuevas rutas internacionales y reforzar destinos nacionales estratégicos.

«Queremos tener vuelos a Londres, queremos tener a París y queremos reforzar Barcelona», señaló. Defendió, además, la fórmula de contratos publicitarios con compañías aéreas para incentivar las conexiones.

Según el regidor, la Xunta y la Diputación rechazan participar económicamente en estos acuerdos y optan únicamente por campañas de promoción turística en destino: «Si se pone un anuncio en Londres diciendo ‘vente a Vigo’ y no hay un vuelo, no viene nadie». Caballero acusó además al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «ignorar reiteradamente» a Vigo en las campañas y discursos turísticos institucionales. «No soportan que Vigo sea la primera ciudad turística de Galicia», afirmó.

Socorrismo y playas

El alcalde reclamó también que la Xunta asuma el 50% del coste del servicio de socorrismo y seguridad en las playas viguesas, argumentando que el mantenimiento del litoral tiene un fuerte impacto turístico y recae casi íntegramente sobre las arcas municipales. «La Xunta habla de las banderas azules y se las apunta, pero quien las paga es Vigo», señaló.

Críticas a la política educativa

Durante su intervención, Caballero cargó también contra la política educativa de la Xunta, a la que acusó de «abandonar la educación pública».

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El alcalde reclamó más inversión en centros educativos de la ciudad, refuerzo de plantillas docentes y mejoras en las infraestructuras escolares. «Hay algunos centros que son absolutamente imposibles para que allí pueda haber enseñanza», denunció en su intervención. Pidió al Ejecutivo gallego que mantenga las enseñanzas existentes y apueste por una educación pública «inclusiva y en condiciones adecuadas».