Abre el plazo para los campamentos de verano inclusivos en Vigo: hay 160 plazas
Las inscripciones se realizarán del 25 de mayo al 5 de junio, ofreciendo 160 plazas para participantes de 3 a 64 años.
El Concello de Vigo abrirá el próximo lunes 25 de mayo el plazo de inscripción para una nueva edición de los campamentos de verano de «Vigo Inclusivo», un programa dirigido a personas con diversidad funcional y orientado tanto al ocio como a la conciliación familiar.
Según anunció el alcalde, Abel Caballero, las solicitudes podrán presentarse hasta el 5 de junio y permitirán optar a una de las 160 plazas ofertadas para participantes de entre 3 y 64 años.
Los campamentos se desarrollarán durante los meses de julio y agosto y tendrán como sede, por primera vez, el Pazo de Raposeira.
La programación de este año estará especialmente centrada en actividades artísticas y creativas, con propuestas vinculadas a las manualidades, la expresión plástica y el ocio al aire libre.
El objetivo de la iniciativa, explicó Caballero, es ofrecer un espacio adaptado que favorezca la comunicación, la interacción social y la expresión personal de las personas participantes, al tiempo que se facilita la conciliación de las familias durante el periodo estival.
El programa forma parte de las políticas municipales de inclusión social y ocio accesible impulsadas por el Concello en los últimos años.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
- Paso adelante en Vigo para convertir un barrio en «referencia de Europa»: el proyecto estará listo después del verano
- Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular