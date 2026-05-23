Abre el plazo para los campamentos de verano inclusivos en Vigo: hay 160 plazas

El Concello de Vigo abrirá el próximo lunes 25 de mayo el plazo de inscripción para una nueva edición de los campamentos de verano de «Vigo Inclusivo», un programa dirigido a personas con diversidad funcional y orientado tanto al ocio como a la conciliación familiar.

Según anunció el alcalde, Abel Caballero, las solicitudes podrán presentarse hasta el 5 de junio y permitirán optar a una de las 160 plazas ofertadas para participantes de entre 3 y 64 años.

Los campamentos se desarrollarán durante los meses de julio y agosto y tendrán como sede, por primera vez, el Pazo de Raposeira.

La programación de este año estará especialmente centrada en actividades artísticas y creativas, con propuestas vinculadas a las manualidades, la expresión plástica y el ocio al aire libre.

El objetivo de la iniciativa, explicó Caballero, es ofrecer un espacio adaptado que favorezca la comunicación, la interacción social y la expresión personal de las personas participantes, al tiempo que se facilita la conciliación de las familias durante el periodo estival.

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El programa forma parte de las políticas municipales de inclusión social y ocio accesible impulsadas por el Concello en los últimos años.