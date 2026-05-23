Más de 3.000 estudiantes del área de Vigo se enfrentan a la PAU

En diez días, los pasillos de nueve facultades de la Universidad de Vigo volverán a estar llenas de estudiantes, muchos de ellos futuros alumnos de esta institución académica, nerviosos por los exámenes de la PAU. En total, están llamados 3.026 alumnos de institutos vigueses y de su área, la cifra más elevada de los últimos años.

Los exámenes tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de junio en un total de nueve sedes: Ingeniería Industrial (Torrecedeira y Campus), Comercio, Filología y Traducción, Económicas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Experimentales, Ingeniería de Minas y Telecomunicaciones.

En total, habrá 36 sedes distribuidas en diez localidades de toda la comunidad gallega, con Vigo como la ciudad que concentrará el mayor número de alumnos examinándose, por delante de A Coruña, con 2.855, y Santiago de Compostela, donde se examinarán 2.472 estudiantes. A continuación aparecen Pontevedra, con 1.494 matriculados; Ourense, con 1.229; y Lugo, con 1.049. Ferrol acogerá a 832 alumnos, mientras que Viveiro tendrá 224, A Rúa 134 y Cee 126.

La prueba volverá a arrancar con el examen de Lengua Castellana y Literatura y terminará el día 4 de junio con el examen de Lingua Galega e Literatura para todo el alumnado, o las específicas de cada modalidad: Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Debuxo Artístico II, Análise Musical II y Ciencias Xerais.