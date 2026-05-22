Zona Franca de Vigo traza un plan para blindarse contra los ciberataques

«La seguridad de la información es una materia clave en el desarrollo tecnológico, ya que no es posible avanzar en este sentido sin garantizar a los ciudadanos que los nuevos riesgos que puedan impactar en sus derechos están gestionados y controlados». Bajo esa premisa, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo busca blindarse en materia de ciberseguridad para poder seguir avanzando en su estrategia de innovación y adaptación a las nuevas tecnologías sin verse comprometida ante potenciales ataques informáticos.

Para ello, acaba de licitar un contrato con un presupuesto de 90.000 euros para contratar una empresa especializada que le permita conseguir la adecuada adaptación a la normativa que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la realización de una consultoría técnica y auditoría que permita elaborar un plan director de seguridad en el que se recojan las actuaciones específicas en materia de ciberseguridad a futuro.

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Con este encargo, Zona Franca busca detectar posibles vulnerabilidades en las herramientas de seguridad, trabajo y comunicaciones que utiliza y las posibles soluciones y elaborar la hoja de ruta a medio y largo plazo, así como diseñar una propuesta de formación para el personal del Consorcio. El plazo para tener listo el contrato se establece en 12 meses desde la firma del mismo, teniendo la obligación la empresa adjudicataria de preparar un cronograma detallado.