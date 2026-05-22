Vigo estrena una «humanización 5.0» en Pintor Lugrís: «Nadie es capaz en España de seguir nuestro ritmo»

Tras casi un año de trabajos, Vigo puede presumir de que la rúa Pintor Lugrís está ya lista para su utilización. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se desplazó este viernes a la zona para inaugurar lo que calificó de una «humanización en una nueva dimensión, 5.0» tras una inversión de 1,5 millones de euros y que permite, entre otras cosas, incorporar un nuevo corredor al exitoso programa Vigo Vertical, en este caso para unir en un primer momento López Mora con praza da Independencia y, en un espacio breve de tiempo, tener continuidad por Pintor Colmeiro hasta la avenida da Hispanidade, cuyas obras están en la fase final de su ejecución.

El desembolso realizado en Pintor Lugrís ha permitido, entre otras cosas, la instalación de dos rampas mecánicas de 33 metros de longitud cada una que permite salvar toda la distancia del vial, en el que las aceras han duplicado su tamaño, reforzándose también el carácter verde al haberse plantado «un número muy significativo de árboles». Se ha instalado también nuevo mobiliario urbano y se han renovado las redes de servicio.

«Han sido 1,5 millones muy bien utilizados en una calle muy transitada, una humanización de altísimo nivel que ayuda a seguir haciendo un Vigo verde e incidir en la dinámica que estamos, en la que estamos diseñando la ciudad de mediados y finales del siglo XXI. Somos una referencia, nadie es capaz de seguir nuestro ritmo en España, estamos orgullosos de lo que construimos», concluyó Caballero en su visita a Pintor Lugrís, destacando que la calle da servicio a dotaciones como la comisaría de Policía Nacional, el centro de salud o decenas de negocios.

Noticias relacionadas

Esta inversión es una de las que estaban en marcha y que buscan estar concluidas en los próximos meses, tal y como ocurre con la reforma integral de Pintor Colmeiro, San Roque, Clara Campoamor o de Lepanto, cuya finalización está próxima.