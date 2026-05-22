Un viaje en papel por los 20 años de recuperación del Casco Vello de Vigo

En sus más de 250 páginas, el libro «XX anos reconstruíndo o corazón da cidade» hace un repaso de las actuaciones que ha ejecutado el Consorcio Casco Vello de Vigo, participado en un 90% por la Xunta de Galicia y en un 10% por el Concello olívico, en sus primeras dos décadas de existencia. Realizaron la presentación de la obra, repleta de fotografías, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; el alcalde, Abel Caballero; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; y el presidente de la delegación de Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Manuel Martínez Carazo.

Allegue puso en valor el trabajo del Consorcio Casco Vello de Vigo, que alcanzó en 20 años 140 viviendas y 36 locales rehabilitados, con una inversión autonómica de más de 30 millones de euros. Destacó la importancia de la colaboración entre administraciones para «devolver ao Casco Vello a identidade dun barrio que foi o motor económico da cidade, pola vinculación co mar».

Caballero destacó que el Consorcio Casco Vello empezó con un capital inicial de 30 millones de euros que permitió comenzar a financiar inmuebles y obras de rehabilitación. «O 70% da inversión do Consorcio neste espazo foi feito entre o ano 2005 e o ano 2009», señaló, a la vez que subrayó el papel decisivo de aquella primera etapa en la recuperación del corazón de la urbe. Además, incidió en que la transformación del barrio antiguo no se limitó a la vivienda, sino que implicó una actuación urbana, social y cultural de gran alcance. El acto se celebró en la sede de la delegación viguesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Más inversión

Allegue, a su vez, destacó las rehabilitaciones realizadas en el Casco Vello, «moi coidadas, con espazos luminosos e detalles que lles van proporcionar aos novos inquilinos unha vivenda moderna e enerxeticamente eficiente». Además, subrayó el compromiso del Ejecutivo gallego, que renovó la cooperación con el Concello en noviembre con un nuevo Plan de Actuación del Consorcio hasta 2030 que trae bajo el brazo una inversión de la Xunta de más de 7 millones de euros, multiplicando por cuatro la aportación del plan anterior.

El alcalde presumió de que el Concello ha llevado a cabo humanizaciones por importe superior a los 35 millones de euros en el ámbito del Casco Vello y que el coste del conjunto de las actuaciones municipales ascendió a 65 millones de euros «para que a xente puidera vivir onde antes era imposible». También hizo referencia a los 7,2 millones de euros invertidos en actuaciones de Vigo Vertical en esta zona, con escaleras mecánicas, rampas y ascensores que mejoraron la conexión entre el Casco Vello alto y el bajo.

El alcalde reseñó la importancia de la cooperación público-privada y de la Oficina Municipal de Rehabilitación, que permitió actuar en 12 áreas con una inversión de más de 31 millones de euros, de los cuales prácticamente 10 millones procedieron del Gobierno de España y de fondos europeos. «Transformamos a neglixencia do que sucedía hai 25 anos na excelencia do Casco Vello», afirmó Caballero, quien añadió que todavía quedan actuaciones pendientes y que el Concello seguirá trabajando para completar la recuperación de este ámbito urbano.

Allegue aprovechó la presentación para trasladar su felicitación «aos proxectistas, máis de 60 arquitectos, xunto cos seus equipos técnicos, pois foron quen de transformar durante estes 20 anos a imaxe o barrio». El regidor felicitó al Consorcio y a todas las personas e instituciones implicadas en el proyecto. Trasladó que el libro, de la Editorial Elvira, es «unha síntese que quedará para sempre de como funciona a cooperación».

Origen del Consorcio

El Consorcio Casco Vello de Vigo fue creado en abril de 2005, fruto del compromiso de las administraciones local y autonómica con la colaboración del Consorcio de la Zona Franca. Se constituyó en abril, con Alberto Núñez Feijóo (PP) como conselleiro de Vivenda, Corina Porro (PP) alcaldesa y Francisco López Peña (PSOE) delegado del Estado en la Zona Franca. Su principal meta era «atender as demandas dos veciños e, máis concretamente, dos do centro histórico, que reclamaban un ambicioso programa de rehabilitación e recuperación urbana na área».

Más de dos décadas después, puede presumir de haber reconquistado una parte importante del barrio antiguo de la ciudad. En el año 2007, la Consellería de Vivenda e Solo adquirió la participación de la Zona Franca, por lo que la presencia de la Xunta quedó fijada en el 90% y la del Ayuntamiento, en el 10%. Las entidades integrantes de este Consorcio y su porcentaje de participación no han variado desde entonces.