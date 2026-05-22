Una semana de espera para tramitar el cambio de médico al Olimpia Valencia

En las primeras semanas del funcionamiento del nuevo centro integral de salud (CIS) Olimpia Valencia, numerosas personas acudieron a solicitar el traslado allí de su atención, principalmente, por la oportunidad de acercarla a sus domicilios. Sin embargo, se toparon con la sorpresa de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) había cerrado todos sus cupos hasta que se estabilizara la reordenación de la Atención Primaria que propició el estreno de este dispositivo y no aceptaba nuevos usuarios de forma temporal y «preventiva».

La Dirección del Área Sanitaria considera ahora que esa primera fase ya está superada y ha abierto a los usuarios la posibilidad de coger especialista de Medicina de familia o de Pediatría en la calle Lalín. Están abiertos 3 de sus 17 cupos de adultos y otros 3 de los 4 pediatría. En junio se revisará esta disponibilidad.

Tal es la demanda, que hay una espera de, al menos, una semana en las citas administrativas para tramitar los traslados.

También han reabierto cupos en el centro de salud Pintor Colmeiro, donde habían cerrado todos los de Medicina de Familia con motivo de la clausura del ambulatorio del Nicolás Peña y para frenar el trasvase de todos aquellos que no querían alejar la consulta de su médico de su domicilio. Están disponibles cuatro de sus 17: dos de mañana y dos de tarde —uno sin médico asignado—.

La cuestión es que cuatro cupos de adultos del Colmeiro se trasladarán al Olimpia Valencia tras el verano y el Sergas asegura que aún desconoce cuáles serán.

Traslado de pediatras

Los tres pediatras de este centro, junto a los cuatro de Coia, se trasladan ya el 1 de junio a la calle Lalín, donde se crea un macroservicio de Pediatría con once cupos. El viernes 29 solo atenderán urgencias en sus consultas de origen y el lunes 1 harán lo mismo en las de destino, en una jornada en la que se adaptarán a sus nuevos puestos.

En Coia deja de prestar servicio toda Pediatría. También el PAC infantil de las mañanas de los sábados, que no continuará en el Olimpia Valencia.

Hasta que se asienten estos siete pediatras, también permanecerán cerrados sus cupos y no admitirán nuevos usuarios.

El 1 de junio, en la calle Lalín esperan también la llegada de un segundo profesional de Psicología al Olimpia Valencia, que estaría destinado a un plan piloto para comprobar los beneficios de la atención a los niños en Atención Primaria . Mientras tanto, los usuarios adultos de los cupos que antes estaban en el Nicolás Peña se les sigue derivando al centro de Taboada Leal cuando precisan esta atención, según explican fuentes de Primaria.

Algo similar sucede con las matronas. En el Olimpia Valencia hay dos, que atienden a las mujeres que eran usuarias de los centros de salud Nicolás Peña y Pintor Colmeiro. Ahora llegará una tercera, que atenderá a las de A Doblada, porque en este centro no tienen espacio. Y, sin embargo, las adscritas a López tienen que desplazarse a Coia, como señalan estas fuentes.