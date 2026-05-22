La primera reforma para ampliar Tribuna arranca con lío entre Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra: «Usa un subterfugio para dejarnos fuera»

La primera obra necesaria para acometer la ampliación de Tribuna y permitir que el estadio de Balaídos cumpla los requisitos establecidos por FIFA para poder ser sede del Mundial 2030 arranca con un importante choque institucional entre Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra, al acusar la vicepresidenta del gobierno provincial, Luisa Sánchez, al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, de «utilizar un subterfugio legal para dejarnos fuera de la obra y no darnos la opción de cofinanciarla».

Se refiere Sánchez a los trabajos de desplazamientos de los dos colectores que atraviesan en la actualidad la explanada de Tribuna, obra necesaria para dejar hueco al retranqueo de la grada, que tiene un presupuesto de 2,8 millones y que el gobierno municipal aprobaba en las últimas semanas encargar a la concesionaria del ciclo del agua, Aqualia, a cargo del plan de inversiones que debe afrontar por la prórroga de la concesión. Está previsto que en unos diez días arranque la operación, que se prolongará varios meses.

La decisión de encargar a Aqualia el proyecto es la que pone en cuestión Luisa Sánchez, ya que al no salir la obra a licitación en un concurso público, esto impediría a la Diputación, según informó el interventor de la institución provincial, comprometer una partida, argumentos que no han convencido a Abel Caballero, que arremetía este viernes contra la Diputación asegurando que «no quieren pagar».

Para la vicepresidenta del gobierno provincial, sin embargo, nada más lejos de la realidad. «Lo he dicho siempre por activa y por pasiva, nuestra intención es participar en todas las reformas de Balaídos en el marco de la candidatura como estamos haciendo con la grada de Gol, pero es que en este momento no nos da opción, nos ha estado engañando», señala Sánchez, entendiendo que «no es una maniobra casual, sino que lo que busca es dejarnos fuera para seguir con ese mensaje victimista, como lleva haciendo 19 años intentando expulsar a la Xunta».

Por ello, la también líder del PP de Vigo exige a Caballero que en el resto de proyectos necesarios para ampliar Tribuna «no repita este modelo porque nosotros queremos invertir y la mejor prueba son los 47 millones desde que soy vicepresidenta». Así, reclama al Concello que remita la documentación necesaria para analizar una posible cooperación.

Sobre esto, Caballero tachó de «caraduras políticos al PP», asegurando que ya se conoce todo lo relativo al proyecto y entendiendo estas peticiones «como querer blanquear lo que llevan haciendo todo este tiempo, que es tratar de que no lleguemos a tiempo». Además, volvió a tildar de «pufera» a la Diputación por no abonar casi 3,5 millones comprometidos para la grada de Gol.