El pabellón de Travesas se inunda de orden y disciplina a una semana del Día de las Fuerzas Armadas

El Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra en Vigo, supone meses de preparación en las diferentes bases y unidades militares del país. Ahora, a una semana de la fecha señalada, la ciudad ya se convirtió en todo un campamento que aúna todo el trabajo hecho. Desde ayer y hasta el domingo irán llegando hasta 2.500 soldados a los tres campamentos montados para la ocasión.

La primera zona cubierta fue la del pabellón de As Travesas, donde llevan hasta cuatro semanas desplegando materiales. Desde hoy se comenzará a hacer uso de las instalaciones porque se mudó el personal que participa en el desfile terrestre, que requiere de coordinación y días de práctica. A estos se van a sumar otros mil que se ubicará en el Ifevi y 500 más en la Base General Morillo, situada en Figueirido (Vilaboa).

Desde el lunes habrá cuatro días de ensayo que se desarrollará en la plataforma logística de Plisan, en Salvaterra. «Allí tienen un espacio muy parecido al que pueden encontrar en Samil y, por capacidad y maniobrabilidad de los vehículos, era la mejor opción. Aunque esté más apartado, reúne las mejores condiciones para los cerca de 1.800 metros de desfile. Así también evitamos crear el caos circulatorio que sí se producirá el día 30», cuenta el teniente coronel Gonzalo Armada, de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61 (AALOG 61) del Ejército de Tierra.

Así vivirán los militares la próxima semana / Jose Lores

Su unidad es la encargada de la organización de la logística, de las estancias en las que se quedarán los militares estos días. En Travesas hay ahora mismo 500 literas de lona con sus respectivas taquillas de tela. También trajeron contenedores especiales, frigoríficos, cocinas y barracones portátiles de váteres y duchas. «Con nuestros medios llegamos hasta cierto punto, hemos hecho uso de contratación y explotación local de la zona. Hemos aprovechado medios de Vigo para contratar el panelado y compramos en determinadas tiendas de la ciudad».

El resto del año, esta agrupación está enfocada a dar apoyo logístico en el noroeste. Cubren Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra y Extremadura. «Nos encargamos de todo cuando se realizan maniobras, transporte, abastecimiento y mantenimiento de los medios», dice Armada. Pero, además, en estos momentos la agrupación está desplegada en el Líbano y en Letonia. «Nuestro personal en este último lugar vuelve en una semana y en diciembre vuelven a tomar parte de las tropas del flanco oeste», indica.

En total, en España, hay cinco unidades de estas características. Además de la mencionada, existe otra en Zaragoza, que lleva toda la zona pirenaica; una en Madrid que se encarga de la zona centro y parte del sur; una en Sevilla, que se encarga del resto del sur y la de Barcelona, que se encarga de la zona catalana. Cada agrupación la forman entre 500 y 600 militares. «Muchos de los que estamos en ellas elegimos este destino voluntariamente, muchos por la posibilidad de estar cerca del destino deseado», explica el teniente coronel.

Próximos días

El esfuerzo logístico servirá de soporte para el intenso programa de actos conmemorativos que arrancará el martes con el izado solemne de bandera, y el inicio de la exposición estática de material militar que estará todos los días de 10:00 a 20:00 horas en la avenida de Beiramar. Al día siguiente, el miércoles 27, las pistas contiguas al estadio de Balaídos acogerán a las 19.15 horas una exhibición de capacidades de la Guardia Real, la UME y la Guardia Civil, con demostraciones de unidades caninas, rescates y desactivación de explosivos. El jueves 28, a la misma hora, la Porta do Sol vibrará con un encuentro de músicas militares en el que participarán agrupaciones de la Guardia Real, la Escuela Naval Militar, la Academia Básica del Aire, la Guardia Civil, el Mando de Apoyo a la Maniobra y la Banda Municipal de Vigo.

El tramo final del evento concentrará los platos fuertes con la llegada de los Reyes. Felipe VI y doña Letizia presidirán el viernes 29 a las 15:30 horas la Revista Naval en la ría de Vigo, que dará paso a las 17:15 horas a una gran demostración en la playa de Samil. El sábado 30 será el día central: antes de mediodía, el Batallón de Honores de la Guardia Real se incorporará ante la Tribuna Real junto a la ministra Margarita Robles y el Estado Mayor de la Defensa para dar inicio a los honores y la revista de tropas por parte de los monarcas. El desfile comenzará con el salto de dos paracaidistas gallegos y el vuelo de la Formación Mirlo dibujando la bandera en el cielo. La avenida de Samil se llenará entonces con la marcha a pie de La Legión a 160 pasos por minuto, unidades a caballo y motorizadas, completando un despliegue de 3.300 efectivos.