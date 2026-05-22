Letras Galegas
O Correlingua reivindica en Vigo «unha revolución» a favor do galego
Multitud de mozos e mozas mobilizáronse desde a Praza do Rei ata o parque de Castrelos
Unha multitude de mozos e mozas participaron en Vigo nunha nova edición do Correlingua, a iniciativa de promoción do galego que percorre diferentes localidades de Galicia baixo o lema «Co galego no corazón, facemos revolución». Os participantes saíron da Praza do Rei e chegaron ata o parque de Castrelos. Reivindicaron o uso da lingua galega a través da música, leuse un manifesto e gozaron de distintas actividades lúdicas e educativas.
O manifesto desta edición chama á mocidade a «facer revolución» desde o compromiso coa lingua propia. «Chegou a hora da revolución! E é cousa nosa», proclama o texto, que defende o galego como parte da cultura, da identidade e do futuro de Galicia. Nel tamén se apela á necesidade de romper prexuízos e garantir que «ningunha lingua quede muda», facendo fincapé na importancia de transmitir o idioma ás novas xeracións.
O lema deste ano, escollido entre centos de propostas presentadas por alumnado galego, resume esa mensaxe de defensa activa da lingua: «Co galego no corazón, facemos revolución». A organización do Correlingua destaca que a campaña busca reforzar o uso do galego entre a infancia e a mocidade nun contexto de perda progresiva de falantes novos. Os rapaces pasaron por Camelias, Praza de América e a avenida de Castrelos.
A edición de 2026 comezou o pasado 5 de maio en Santiago de Compostela e celebrou actos tamén na Coruña, Moaña, Monforte de Lemos, A Estrada, Narón, Ourense, Ribadeo, Pontevedra e Lalín, converténdose unha vez máis nunha das maiores mobilizacións escolares en favor da lingua galega. A quenda de Lugo será o 27 de maio. En Vigo, a presentación fíxoa Fran Rei e actuaron Música Miúda e Zeltia Irevire.
