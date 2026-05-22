Ayudas municipales
Medio centenar de alumnos de la Escuela de Idiomas de Vigo viajarán a siete países con las becas del Concello
Concede 19 ayudas para perfeccionar el inglés, 8 para italiano, 7 para japonés, 6 para francés, 5 para alemán, 3 para portugués y 2 para chino
El Concello de Vigo adjudicó 50 becas destinadas al alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas para realizar estancias de inmersión lingüística en el extranjero, según informó el alcalde, Abel Caballero.
Las ayudas están dirigidas a estudiantes de distintos idiomas y cuentan con diferentes cuantías económicas: desde 1.450 euros para quienes realicen la estancia en Portugal hasta 2.200 euros para los destinos de China y Japón.
La distribución de las becas por idiomas es la siguiente: 19 para inglés, 8 para italiano, 7 para japonés, 6 para francés, 5 para alemán, 3 para portugués y 2 para chino.
Caballero destacó la continuidad del programa de apoyo a la formación lingüística en la ciudad. «En el conjunto del tiempo que llevamos gobernando, ya hemos dado prácticamente 1.000 becas a la Escuela Oficial de Idiomas», señaló.
El regidor también puso en valor la inversión acumulada en esta línea de ayudas: «Ya hemos invertido más de un millón y medio de euros en becas a la Escuela Oficial de Idiomas».
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