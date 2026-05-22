Leixões activa la obra de su terminal ferroviaria para ganar músculo frente a Vigo

El puerto portugués de Leixões sigue avanzando en su ambicioso plan de crecimiento logístico con un nuevo paso en su estrategia intermodal. La Administración de los Puertos de Douro, Leixões y Viana do Castelo (APDL) ha lanzado el concurso público para las obras de modernización de su Terminal Ferroviaria con un presupuesto base de 9,2 millones de euros, sin IVA, y un plazo de ejecución de 600 días, algo más de año y medio. Las ofertas podrán presentarse hasta el 14 de julio, según han avanzado varios medios lusos.

La actuación incluye nuevos tramos de vía, demoliciones de construcciones y líneas existentes, nuevos accesos viarios y redes de energía, telecomunicaciones y drenaje. Sobre el papel, podría parecer una obra más dentro de la actividad ordinaria del puerto de Matosinhos. Pero no lo es. Se trata, en realidad, de una pieza clave dentro del engranaje de la gran transformación que Lisboa quiere culminar en Leixões durante la próxima década para arrebatarle tráficos a Vigo.

Porque la modernización de la terminal ferroviaria no se entiende sin el proyecto mucho mayor que la envuelve: la futura Terminal Norte de Contenedores. Como ya avanzó FARO, esa terminal arrancará su ejecución en enero de 2028 y debería estar operativa en agosto de 2032, en un proceso en el que se solaparán dragados, rellenos, pilotajes y hormigonados, incluida la propia infraestructura ferroviaria.

La intermodalidad figura como uno de los ejes irrenunciables del proyecto. La futura terminal contará con acceso directo al ferrocarril y tendrá capacidad para recibir y expedir trenes de al menos 750 metros de longitud, una medida que coloca a Leixões en otra dimensión logística dentro del Atlántico ibérico.

El plan es de una envergadura difícil de ignorar desde Vigo. La futura explanada de contenedores se levantará sobre un terraplén ganado al mar de hasta 267.000 metros cuadrados, equivalente a unos 40 campos de fútbol como Balaídos, y contará con un muelle de atraque que alcanzará hasta 860 metros de longitud. La APDL quiere además profundizar hasta los 15,5 metros de calado para recibir buques de entre 5.000 y 10.000 TEU, a los que hoy no está en condiciones de atender.

Más de mil millones en diez años

Solo esta terminal norte de contenedores supondrá una inversión de 216,6 millones de euros, al margen de otros refuerzos en infraestructuras para tráficos Ro-Ro, cruceros o pesca. Y todo ello se inserta en un plan mucho más amplio. El ministro portugués de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, ya avanzó que en el puerto de Leixões se invertirán más de 1.000 millones de euros en los próximos diez años.

El objetivo final también está definido: alcanzar el millón de TEU antes de 2035, una cifra que dispararía aún más la distancia respecto a Vigo en tráfico contenerizado. A cierre de noviembre, como recogió este diario, Leixões sumaba 659.300 TEU, frente a los 284.570 del puerto olívico.

La licitación ahora anunciada para la terminal ferroviaria no es, por tanto, un expediente aislado, sino el primer ladrillo visible de una estrategia de escala superior: convertir a Leixões en un nodo todavía más potente, más profundo y más competitivo, con el tren pegado al contenedor y con capacidad para captar tráficos que hoy se reparten por el noroeste peninsular.