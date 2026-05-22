Conflicto laboral
Fracasa la tercera reunión para evitar la huelga indefinida en la recogida de basura de Vigo que comenzará el domingo 24
La concesionaria ofrece una subida salarial del 5%, inferior al IPC de los últimos años
El conflicto laboral afectaría al Día de las Fuerzas Armadas y los actos previstos la próxima semana
Sin fumata blanca para evitar una nueva huelga en uno de los principales servicios públicos de la ciudad. La tercera reunión entre FCC y comité de empresa de la concesionaria de recogida de basura y limpieza viaria en Vigo se saldó sin acuerdos, estando las posturas «muy distanciadas» según fuentes de la representación del cuadro de personal.
De esta manera el conflicto laboral por la negociación del convenio colectivo se ve abocado a iniciar una huelga indefinida, dando continuidad a la primera movilización del pasado lunes frente a las oficinas de la empresa en la calle Tarragona. En aquella ocasión cientos de trabajadores se concentraron al grito de «Convenio digno, o lixo en loita». El principal escollo en la negociación entre ambas partes es la edad de la jubilación anticipada, que de facto se iría «hasta los 63 años y medio y no los 63 con el 100% de la prestación como en la actualidad», explican fuentes de la CIG sobre un derecho «consolidado desde hace 20 años». El otro punto de fricción es la subida salarial «muy lejos del IPC». 0% para este año, 1,5% para 2027 y 2028 y 2% en 2029, y sin n revisión salarial. Desde el comité de empresa trasladan «su disposición a seguir negociando», aunque estos dos son puntos «a los que no tienen pensado renunciar» desde el cuadro de personal.
Horario y justificaciones de la huelga de limpieza
El paro comenzará a las 06:00 horas del domingo 24 de mayo y afectará a la recogida de residuos, limpieza viaria, recogida de enseres, reciclaje, desbroces y resto de servicios que presta la concesionaria municipal. El comité, integrado mayoritariamente por la CIG, más representantes de CC OO y USO, atribuye la ruptura de las negociaciones a la negativa de la empresa a aceptar sus reivindicaciones y, especialmente, a su intención de eliminar el derecho a la jubilación parcial recogido en convenio desde hace más de 20 años.
«Este convenio va de salud, no de dinero», defendió Díaz Gómez, que calificó de «innegociable» ese punto al tratarse de un trabajo «muy físico» y realizado a la intemperie: «La gente llega a los 60 años muy cascada», ha afirmado sobre una cuestión que es una auténtica línea roja en la negociación. Los representantes de los trabajadores han denunciado, además, una creciente sobrecarga laboral por la falta de sustituciones en casos de bajas, vacaciones o ausencias, una situación que, según sostienen, repercute tanto en la salud de la plantilla como en la calidad del servicio.
El comité asegura mantener una disposición de retomar las negociaciones, aunque acusa a la empresa de mantener una postura «completamente cerrada». «O nos entregáis esa jubilación parcial o no seguimos negociando», ha dicho Díaz Gómez al relatar la posición trasladada por FCC durante las reuniones mantenidas hasta ahora. La concesionaria presta el servicio de limpieza y recogida de residuos de Vigo a través de un contrato municipal que supera los 400 millones y con vigencia hasta 2031 con posibilidad de prórroga.
Fuerzas armadas y ola de calor
El inicio de la huelga coincidirá con el arranque de las actividades programadas en Vigo en torno al Día de las Fuerzas Armadas, que comienzan el 26 de mayo y cuyo desfile militar central está previsto para el día 30. Al mismo tiempo está prevista una subida generalizada de las temperaturas desde este sábado que aumentaría las consecuencias, a nivel de malos olores, de esta ausencia de recogida de restos.
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