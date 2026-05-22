Celebraciones populares
Esquerda Unida pide al Concello de Vigo un plan para garantizar atracciones seguras en las fiestas
Expone que la presunción de inocencia no exime al Gobierno local de responder por los fallos de control señalados en la investigación
Esquerda Unida de Vigo reclama al Gobierno municipal un plan específico para garantizar atracciones seguras en las fiestas populares de los barrios y parroquias. En un comunicado de prensa, indica que la ciudad no puede asumir como normal que, después del accidente mortal del saltamontes en Matamá, la respuesta del Concello sea la parálisis y la pérdida de una parte central del ocio popular.
EU Vigo señala que el avance judicial del caso saltamontes obliga al Gobierno municipal a dar explicaciones públicas, asumir responsabilidades políticas y revisar con urgencia los procedimientos de autorización, inspección y precinto de las atracciones de feria. La formación recuerda que la presunción de inocencia debe respetarse, pero subraya que eso no exime al Concello de responder por los fallos de control señalados en la investigación.
«Pedimos un Concello capaz de facer cumprir a lei, planificar con tempo e garantir que as familias poidan gozar das festas con seguridade»
«O Concello non pode pasar da falta de control a deixar os barrios sen atraccións. A solución non é resignarse, é garantir atraccións seguras, documentación clara, inspección real e apoio técnico ás comisións de festas. Ninguén pide volver o descontrol nin poñer en risco a seguridade da veciñanza. O que reclamamos é xusto o contrario: un Concello capaz de facer cumprir a lei, planificar con tempo e garantir que as familias poidan gozar das festas con seguridade», señala el coordinador local de EU Vigo, Guillermo Crego.
EU Vigo propone la creación de un protocolo público de autorización e inspección de las atracciones, con plazos claros, criterios conocidos por las comisiones, informes técnicos accesibles y órdenes formales cuando una instalación no pueda funcionar. También reclama una oficina municipal de apoyo técnico a las comisiones de fiestas para acompañar la tramitación y evitar que la responsabilidad recaiga sobre entidades vecinales que sostienen buena parte de la vida comunitaria de la ciudad.
La formación pide además un registro municipal de las atracciones autorizadas en cada fiesta y una evaluación anual del sistema de control, con el objetivo de garantizar seguridad sin cargar contra las comisiones ni dejar a los barrios sin alternativas. «Vigo precisa menos bailes no TikTok e máis seriedade na xestión pública», concluye Crego.
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